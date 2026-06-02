Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy

Chiều 2/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ tống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định, bước đầu có thể thấy chúng ta đã triển khai được khối lượng công việc lớn với yêu cầu cao, tuy nhiên kết quả đạt được cũng chỉ là bước đầu, thành công của giai đoạn sắp xếp không đồng nghĩa với thành công của giai đoạn vận hành.

Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, từ nay trở đi phải chuyển trạng thái từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy; từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, từ phân cấp phân quyền sang đảm bảo năng lực thực thi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, trước mắt giải quyết ngay những điểm nghẽn phát sinh trong thực tế, từ đó hoàn thiện báo cáo theo hướng nâng cao hơn nữa tầm bao quát chiều sâu lý luận, tính thực tiễn và sức thuyết phục.

Trong báo cáo phải có luận điểm trung tâm, rõ ràng từ sắp xếp tổ chức bộ máy đến nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và năng lực tổ chức thực hiện của toàn hệ thống chính trị; cách viết báo cáo cần chuyển mạnh từ liệt kê sang phân tích tác động, từ mô tả công việc sang đánh giá chất lượng vận hành; từ nêu những thuận lợi khó khăn sang nhận diện đúng những điểm nghẽn, từ kiến nghị chung chung sang kiến nghị đúng việc đúng thẩm quyền rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ địa chỉ.

Đặc biệt, báo cáo cần phải bổ sung 6 nội dung định hướng lớn trong đó cần lưu ý đánh giá sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới, năng lực vận hành của chính quyền địa phương hai cấp nhất là cấp xã trong đó chú trọng chất lượng cán bộ ở cấp cơ sở và đánh giá hiệu quả phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Cuộc cải cách tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ đối với hiện tại mà còn đối với tương lai phát triển của đất nước. Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn mà là một bộ máy mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng cho mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới".

Văn Hiếu/VOV