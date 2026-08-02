Chứng khoán Việt diễn biến thế nào khi Fed giữ nguyên lãi suất?

(VTC News) -

Trả lời Báo Điện tử VTC News ngày 2/8, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường tại Khối Phân tích của Công ty Chứng khoán VNDIRECT, chuyên gia phân tích tài chính, cho rằng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 - 3,75% là yếu tố tích cực để tạo dư địa cho chính sách tiền tệ của Việt Nam.

“Trong bối cảnh Fed giữ nguyên lãi suất, Ngân hàng Nhà nước có điều kiện duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, ông Hinh nói.

Các chuyên gia nhận định, thị trường sẽ có nhiều tích cực khi Fed không tăng lãi suất và Mỹ đánh thuế 10 - 12,5% với 60 quốc gia trong đó có Việt Nam cũng nằm trong kịch bản dự đoán. (Ảnh minh họa)

Ông Hinh cũng cho rằng, thời gian qua, thị trường Việt lo ngại ở 2 yếu tố: Thứ nhất là Fed tăng lãi suất, thứ hai là chính sách thuế quan của Mỹ.

“Sau khi 2 thông tin này được công bố, trong đó Fed không tăng lãi suất và Mỹ đánh thuế với các quốc gia, trong đó có Việt Nam nằm trong kịch bản dự đoán cũng phần nào giúp cho thị trường tích cực hơn. Cả hai thông tin này đều nằm trong kịch bản cơ sở của thị trường, qua đó giảm bớt áp lực với thị trường chứng khoán Việt, ít nhất là trong tháng 8 này”, ông Hinh nói.

Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư CTCP Chứng khoán An Bình cho rằng, trong bối cảnh các yếu tố quốc tế còn nhiều biến động, triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục dựa trên nền tảng của kinh tế trong nước.

“Tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, sự phục hồi của thị trường bất động sản, kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp niêm yết và quá trình cải cách thể chế vẫn được xem là những động lực chính hỗ trợ thị trường trong nửa cuối năm. Bên cạnh đó, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp cũng mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn đầu tư quốc tế trong trung và dài hạn”, ông Minh nói.

Chứng khoán diễn biến thế nào?

Ông Minh cũng cho rằng, trong ngắn hạn, các quyết định của Fed vẫn có thể tạo ra những nhịp biến động về tâm lý và dòng tiền.

“Tuy nhiên, xu hướng của VN-Index trong những tháng cuối năm nhiều khả năng sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và hiệu quả điều hành chính sách trong nước, thay vì chỉ chịu tác động từ chính sách tiền tệ của Mỹ”, ông Nguyễn Thế Minh nói.

Còn ông Đinh Quang Hinh cũng đưa ra nhận định, Fed tiếp tục đưa ra thông điệp là áp lực lạm phát còn rất lớn.

“Vì thế, Fed sẵn sàng can thiệp bằng cách nâng lãi suất nếu tình hình lạm phát vẫn tiếp tục leo thang. Vì thế, phụ thuộc vào tình hình chiến sự tại Trung Đông leo thang ở mức nào thì Fed sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất tại kỳ họp tới. Nếu điều này xảy ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tiền tệ của Việt Nam”, ông Hinh cho biết.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đưa ra nhận định, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn dao động tích lũy để tìm kiếm điểm cân bằng mới trên mốc 1.725 điểm.

“Với việc VN-Index chịu áp lực điều chỉnh khi tiếp cận vùng cản 1.765 điểm, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn dao động tích lũy để tìm kiếm điểm cân bằng mới phía trên mốc 1.725 điểm. Nhịp nghỉ ngơi này là cần thiết nhằm hấp thụ lượng cung chốt lời ngắn hạn và củng cố lại nền tảng giá”, BVSC nhận định.

Vì thế, BVSC khuyến nghị nhà đầu tư tránh trạng thái mua đuổi trong các nhịp hồi phục kỹ thuật, đặc biệt khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự 1.760 - 1.770 điểm. Thay vào đó, chiến lược phù hợp hiện tại là kiên nhẫn quan sát và tận dụng các nhịp rung lắc lùi về quanh vùng hỗ trợ 1.720 - 1.730 điểm để giải ngân từng phần, ưu tiên các cổ phiếu đang duy trì nền tích lũy tốt và có dòng tiền nâng đỡ.

“Bên cạnh đó, việc mở rộng quy mô danh mục bằng đòn bẩy trong giai đoạn thị trường đang tái cân bằng nên được kiểm soát chặt chẽ. Ưu tiên hàng đầu lúc này vẫn là quản trị rủi ro cho đến khi xu hướng bứt phá được xác nhận rõ ràng hơn”, BVSC khuyến cáo .

Còn Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, dòng tiền vẫn có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành cho thấy tâm lý thị trường vẫn ổn định.

Điểm tích cực là dòng tiền vẫn có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành cho thấy tâm lý thị trường vẫn ổn định. VN-Index kết phiên với nến Black Marubozu do lực cung dâng cao ở vùng kháng cự 1.770 điểm.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung ghi nhận rung lắc ở vùng kháng cự 1.765 điểm, đồng thời cũng là đường Tenkan và đang quay lại kiểm tra hỗ trợ 1.730 - 1.750 điểm. Do đó kỳ vọng VN-Index sẽ củng cố vùng hỗ trợ nêu trên và hồi phục trong tuần tới.

“Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu đã khả dụng trong danh mục và có diễn biến củng cố lại vùng hỗ trợ cứng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể đi theo sự dịch chuyển của dòng tiền và giải ngân ở các mã có tín hiệu bật tăng từ vùng giá chiết khấu thấp tại các nhịp rung lắc của chỉ số cho mục tiêu lướt sóng T+ trong tuần tới ở các nhóm ngành đáng chú ý như ngân hàng, chứng khoán”, VCBS nhận định.