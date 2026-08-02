Thi thể cụ bà bị hỏa táng nhầm, gia đình mất cơ hội nhìn mặt lần cuối

(VTC News) -

“Chúng tôi hoàn toàn mất đi cơ hội được nhìn mặt mẹ lần cuối để nguôi ngoai nỗi đau”, Christine Weever, một trong 11 người con của cụ bà quá cố Euvy Rodney (93 tuổi) cay đắng chia sẻ.

Gia đình của cụ Euvy Roney sinh sống tại tiểu bang New York, Mỹ rất bức xúc khi phát hiện thi thể người mẹ quá cố bị hỏa táng nhầm. Bất chấp di nguyện tha thiết lúc còn sống của cụ là được an táng theo hình thức chôn cất.

Sau khi cụ bà Euvy Rodney trút hơi thở cuối cùng vào ngày 8/7, thi thể của cụ đã được gia đình chuyển đến nhà tang lễ J. Foster Phillips tại quận Queens, thành phố New York để chuẩn bị các thủ tục hậu sự.

Tuy nhiên sau đó, gia đình bàng hoàng phát hiện cơ sở tang lễ tự ý đưa thi thể cụ Rodney đi hỏa táng. Sự việc này đi ngược hoàn toàn với tâm nguyện lớn nhất cả đời của cụ là được đưa về quê hương Guyana để vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ.

Christine Weever nghẹn ngào: “Gia đình chúng tôi như phải chịu đựng nỗi đau mất mẹ đến 2 lần. Lần thứ nhất là khi bà rời bỏ thế gian, và lần thứ hai là khi chúng tôi mất đi hoàn toàn thi thể của bà. Giờ đây, chúng tôi không có lấy nghi thức tiễn biệt trọn vẹn dành cho mẹ”.

Con gái cụ Rodney đi đòi lại công bằng cho mẹ.

Một người con gái khác của cụ Rodney là Ramona Rodney Park cho biết, cô nghi ngờ có điều bất thường khi cố gắng đến thăm viếng và nhìn mặt mẹ một tuần sau khi cụ qua đời nhưng liên tục bị từ chối.

“Tôi trực tiếp đến nhà tang lễ và tha thiết xin được nhìn ngắm mẹ mình. Tuy nhiên, nhân viên tại đây lại gạt đi và lấy lý do rằng cụ vẫn chưa được trang phục tươm tất nên tôi không được phép vào gặp”, cô Park bàng hoàng nhớ lại.

Mục sư Kevin McCall - nhà hoạt động vì quyền công dân lên tiếng gay gắt đòi đóng cửa ngay lập tức nhà tang lễ này. Đồng thời, ông yêu cầu các cơ quan chức năng của tiểu bang New York phải khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ trách nhiệm.

“Một cơ sở không thể tự nhận mình là nhà tang lễ nếu họ thiếu đi sự tôn nghiêm tối thiểu và không hề có lòng tôn trọng đối với gia quyến người đã khuất. Họ đã tước đoạt mất quyền lợi tiễn biệt thiêng liêng ấy của gia đình này”, Mục sư McCall bức xúc phát biểu.

Ông nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi kiên quyết yêu cầu nhà tang lễ này phải bị đình chỉ hoạt động ngay lập tức. Chính quyền tiểu bang cần phải tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và nghiêm túc”.

Luật sư John Elefterakis, người đại diện pháp lý cho gia đình nạn nhân có mặt tại buổi họp báo, khẳng định sự cố tai hại này sẽ trở thành nỗi ám ảnh dằn vặt suốt phần đời còn lại cho các con cháu cụ Rodney.

Luật sư Elefterakis nhấn mạnh: “Tất cả là bởi vì họ đã hoàn toàn mất đi cơ hội được thực hiện di nguyện thiêng liêng nhất của người mẹ quá cố: đưa cụ trở về mảnh đất quê hương Guyana để an nghỉ”.

Cùng chung nhận định, luật sư Wayne Wattley - đồng đại diện pháp lý cho gia đình, bổ sung thêm rằng mong muốn được chôn cất của cụ Rodney đã được ghi chú cực kỳ rõ ràng trên giấy báo tử. Nhà tang lễ J. Foster Phillips thậm chí đã nhận và lưu giữ bản sao của tờ giấy này từ trước.

“Rõ ràng không thể có bất kỳ sự bào chữa hay lý do biện hộ nào cho một sai phạm nghiêm trọng đến thế”, luật sư Wattley tuyên bố.