Thủ đoạn tinh vi của đường dây ma túy 'đội lốt' Pod Chill xuyên biên giới

(VTC News) -

Công an TP.HCM thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép chất ma túy Etomidate ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử (Pod Chill), bắt giữ và xử lý 30 bị can và 7 người liên quan.

Bị can Lê Quang Trọng - kẻ cầm đầu đường dây ma tuý. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo Công an TP.HCM, đây là kết quả tiếp tục triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an thành phố về tăng cường rà soát, phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ các đường dây liên quan đến các loại ma túy mới, đặc biệt là Etomidate đội lốt thuốc lá điện tử.

Cơ quan điều tra xác định đường dây do Lê Quang Trọng (SN 2000, ngụ phường Bình Tân, TP.HCM) cầm đầu.

Các bị can tổ chức chuỗi hoạt động khép kín từ vận chuyển ma túy Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam, pha chế tinh dầu, bơm vào đầu Pod Chill rồi phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành lân cận.

Quá trình đấu tranh, lực lượng công an đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ chốt, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích còn lại trong đường dây.

Nhóm bị can liên quan đường dây ma tuý. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 30 người để điều tra về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý thêm 7 đối tượng liên quan.

Tang vật thu giữ gồm khoảng 10.000ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate đựng trong 21 chai nhựa, 1.460 đầu Pod Chill chứa ma túy, 13.500 vỏ đầu Pod Chill rỗng, 595 thân máy hút Pod cùng nhiều dụng cụ pha trộn, chiết rót và bơm dung dịch.

Theo cơ quan điều tra, lượng tinh dầu Etomidate bị thu giữ đủ để pha chế gần 5.000 đầu Pod Chill thành phẩm.

Việc phát hiện thêm 13.500 vỏ đầu Pod rỗng cùng nhiều thiết bị phục vụ pha chế cho thấy nhóm đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô lớn.

Nếu toàn bộ số vỏ Pod này được bơm đầy tinh dầu ma túy, lượng sản phẩm đưa ra thị trường sẽ lớn hơn nhiều lần số thành phẩm đã bị thu giữ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hàng nghìn người sử dụng, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

Công an TP.HCM thông tin, Etomidate được đưa vào danh mục chất ma túy theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lợi dụng hình thức thuốc lá điện tử để ngụy trang, mua bán và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời tăng cường rà soát, đấu tranh, triệt xóa các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép Etomidate cũng như các loại ma túy mới khác.

Lực lượng chức năng cũng sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thuốc lá điện tử, thực phẩm, đồ uống hoặc các sản phẩm tiêu dùng để ngụy trang hoạt động phạm tội về ma túy, góp phần ngăn chặn loại tội phạm này xâm nhập đời sống xã hội.