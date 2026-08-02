Hiệu trưởng cam kết đào tạo lại miễn phí nếu sinh viên bị chê kỹ năng

(VTC News) -

Cam kết trên được GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc gia Hà Nội, đưa ra khi phát biểu tại lễ tốt nghiệp cho 280 tân cử nhân và 25 tân thạc sĩ và 1 tân tiến sĩ, sáng 2/8.

Lãnh đạo Trường Quản trị và Kinh doanh trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân.

GS.TS Hoàng Đình Phi cho rằng những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động buộc các cơ sở giáo dục phải liên tục điều chỉnh phương pháp đào tạo.

Vì vậy, trong nhiều năm qua, HSB cập nhật chương trình theo hướng liên ngành, tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào hầu hết các học phần. Nhà trường đặt mục tiêu không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện cho sinh viên năng lực tư duy ở cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đáng chú ý, Hiệu trưởng HSB cam kết chính sách “bảo hành” chất lượng đào tạo đối với các tân cử nhân.

Theo đó, nếu doanh nghiệp đánh giá cựu sinh viên còn thiếu các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết ở những lĩnh vực như marketing, truyền thông, bán hàng, tài chính, kế toán... nhà trường sẽ tổ chức đào tạo bổ sung miễn phí để bảo đảm các em đáp ứng chuẩn đầu ra đã cam kết.

“Tất cả các thầy cô đều sẽ bảo hành với học phần mình đã dạy. Các em có thể trực tiếp tới trường bất cứ lúc nào nếu cần được hỗ trợ chuyên môn hoặc cập nhật kiến thức. Hoặc một cách khác, các em có thể gửi email, thầy cô và nhà trường cam kết sẽ trả lời trong vòng 24 giờ. Thầy cô sẽ là chuyên gia tư vấn, là người bạn đồng hành cùng các em trong những năm đầu xây dựng sự nghiệp”, GS Phí nhấn mạnh.

Bên cạnh việc được học bổ sung miễn phí khi cần thiết, cựu sinh viên còn có thể tham gia các hội thảo khoa học, hội thảo nghề nghiệp và những hoạt động chuyên môn do nhà trường tổ chức nhằm cập nhật kiến thức và xu hướng mới.

Đối với những sinh viên chưa có việc làm sau khi tốt nghiệp, nhà trường cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ, kết nối cơ hội việc làm mà không thu bất kỳ chi phí nào.

Theo GS.TS Hoàng Đình Phi, đây không phải là lời hứa mang tính hình thức mà là cam kết lâu dài của nhà trường trong việc đồng hành với người học ngay cả sau khi đã tốt nghiệp.