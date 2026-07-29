Giá vàng hôm nay 29/7: Tiếp tục giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục giảm khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao cũng như tâm lý thận trọng trước quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này gây sức ép lên nhóm kim loại quý. Dữ liệu gần đây cho thấy một số dấu hiệu hạ nhiệt của thị trường lao động và lạm phát, nhưng áp lực giá vẫn chưa biến mất.

Tuy nhiên, nguy cơ tăng lãi suất vẫn được đánh giá đáng kể do áp lực lạm phát từ năng lượng chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm quanh 4,62% cùng đồng USD vẫn ở gần mức cao nhất một tháng tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Giá vàng tiếp tục đi xuống.

Trong khi đó, giá dầu giảm mạnh sau tín hiệu triển vọng đàm phán Mỹ - Iran cải thiện, dù hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư hiện tập trung vào cuộc họp Fed, phát biểu của Chủ tịch Kevin Warsh cùng các dữ liệu GDP và lạm phát PCE của Mỹ để xác định xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 29/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng (mua) - 141,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng (mua) - 141 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.017 USD/ounce, giảm 58 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ theo dõi sát cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed, các phát biểu định hướng của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng như số liệu GDP của Mỹ được công bố vào thứ Năm và diễn biến tại eo biển Hormuz.

Theo dự báo, về mặt kỹ thuật, nếu giá vàng tiếp tục duy trì trên mức 4.016,20 USD/ounce, cấu trúc hỗ trợ quanh ngưỡng 4.000 USD sẽ vẫn được bảo toàn. Ngược lại, nếu phá vỡ xuống dưới mốc này, thị trường sẽ hướng sự chú ý trở lại vùng hỗ trợ 3.950 USD/ounce.