'Tứ tiểu thiên vương' từng phải đi nhặt rác, U60 giàu có nhưng hôn nhân lận đận
Từng là ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á, nhưng nam diễn viên này vẫn chưa có cuộc sống viên mãn dù bước sang tuổi trung niên.
Sắc vóc mỹ nhân đóng nữ thần Athena trong bom tấn 'The Odyssey'
Vai nữ thần Athena trong "The Odyssey" giúp Zendaya tiếp tục khẳng định sức hút với tạo hình ấn tượng và diễn xuất được đánh giá cao.
Tài tử có cát-xê cao nhất nhì TVB, từng bị bạn gái Á hậu phản bội giờ ra sao?
Nam diễn viên này từng tâm sự việc bị bạn gái phản bội là cú sốc tình cảm lớn đối với anh.
Manh mối vụ sát hại 5 người ở Thái Lan từ lời kể của các nhân chứng
Theo truyền thông, người đầu tiên lên tiếng kêu gọi giúp đỡ là bà Zarina Nazimova, mẹ của hai chị em người Nga bị sát hại ở Thái Lan.
Nổ lớn lúc rạng sáng ở TP.HCM, 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng
Một vụ nổ lớn xảy ra tại căn nhà trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TP.HCM) rạng sáng 2/8, khiến 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng.
Đề xuất 7 nhóm người được bảo hiểm y tế chi trả khi khám tại nhà
Bộ Y tế đề xuất bảo hiểm y tế chi trả khám chữa bệnh tại nhà cho 7 nhóm người khó tiếp cận cơ sở y tế, đồng thời mở rộng thanh toán với khám từ xa và y học gia đình.
Mỹ nhân tóc đỏ gây sốt trong 'Spider-Man 4', nhan sắc như búp bê
Gây chú ý trong "Spider-Man 4", Sadie Sink không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất mà còn gây ấn tượng với mái tóc đỏ đặc trưng cùng nhan sắc được ví như búp bê.
Voi rừng phá tường rào, xông vào trường học ở Sơn La
Sau khi voi rừng phá tường rào, vào khuôn viên trường học ở Sơn La, chính quyền xã Huổi Một phát cảnh báo khẩn tới người dân.
Bệnh hô hấp vào mùa, trẻ nhập viện gia tăng tại TP.HCM
Bệnh đường hô hấp ở trẻ có xu hướng gia tăng khi TP.HCM bước vào mùa mưa, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm để tránh biến chứng nặng.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây ma túy 'đội lốt' Pod Chill xuyên biên giới
Các bị can vận chuyển ma túy Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam, pha chế tinh dầu, bơm vào đầu Pod Chill rồi phân phối cho các đầu mối tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành.
Công an TP.HCM triệt xóa đường dây cá độ World Cup, bắt 17 người
Trong khoảng 12 ngày, đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026 qua mạng tổ chức cho nhiều người cá cược các trận đấu với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Lời khai nghi phạm hé lộ diễn biến vụ sát hại 5 người ở Thái Lan
Lời khai của 2 nghi phạm trong vụ sát hại 2 gười Nga và 3 thành viên một gia đình Thái Lan đang giúp cảnh sát dựng lại diễn biến vụ án, dù còn mâu thuẫn.
Thi thể cụ bà bị hỏa táng nhầm, gia đình mất cơ hội nhìn mặt lần cuối
Cụ bà 93 tuổi ở New York bị nhà tang lễ hỏa táng nhầm, trái ngược hoàn toàn với di nguyện được chôn cất tại quê nhà khiến các con phẫn nộ, đòi lại công bằng.
Bắt kẻ chở pháo hoa lậu liều lĩnh tông xe vào CSGT để bỏ chạy
Phạm Khắc V. dùng xe máy không biển số vận chuyển lượng lớn pháo hoa nổ nhập lậu liều lĩnh tông vào tổ CSGT Công an tỉnh Quảng Trị để bỏ chạy khi bị dừng xe.
Danh sách 50 nước phải đặt cọc tới 20.000 USD khi xin visa Mỹ, không có Việt Nam
Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ áp dụng lâu dài chương trình yêu cầu ký quỹ khi xin thị thực (visa) đối với công dân của 50 quốc gia.
Ông Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran, kêu gọi thỏa thuận ngay lập tức
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran và kêu gọi nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Tehran.
NSND Ngọc Thư lấy nước mắt khán giả trong vở kịch 'Biển khát'
Hóa thân người mẹ chấp nhận mang bí mật suốt hơn một thập kỷ để gìn giữ mái ấm, NSND Ngọc Thư khiến nhiều khán giả rơi nước mắt trong vở kịch "Biển khát"
Thư viện 'ấm lòng' nhất Trung Quốc dựng tượng tri ân độc giả đặc biệt
Thư viện Hàng Châu không chỉ miễn làm thẻ thư viện, mà còn hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn khiến dân mạng Trung Quốc tấm tắc ngợi khen.
Bình luận