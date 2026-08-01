Giá cổ phiếu lao dốc, nhà đầu tư ‘bắt đáy’ cẩn trọng

(VTC News) -

Hiện nay, nhiều cổ phiếu đã giảm giá mạnh so với trước. Ngay cả các cổ phiếu thuộc rổ VN30-Index - nhóm có vốn hóa và thanh khoản lớn nhất thị trường - cũng ghi nhận mức giảm từ 25% đến 40%.

Thời gian qua, thanh khoản trên chứng khoán ở mức trầm lắng, kéo theo giá nhiều cổ phiếu lao dốc. Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ đã “thủng đáy”, giảm từ khoảng 63.000 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 6 xuống còn 31.000 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 7, tương đương mức giảm hơn 50%.

Loạt “ông lớn” khác như Vietcombank (VCB), Hòa Phát (HPG), FPT, Khang Điền (KDH), Masan (MSN)…cũng có mức giảm từ 25 - 40% so với thời đỉnh cao. Việc nhiều cổ phiếu liên tục nằm sàn đang được cho là cơ hội cho nhà đầu tư mới.

Giá cổ phiếu giảm mạnh khiến nhiều nhà đầu tư có tâm lý chờ “bắt đáy”. (Ảnh minh họa: B.L)

Góc nhìn đầu tư

Ông Vũ Minh Tuấn, nhà đầu tư tại phường Xuân Hòa (TP.HCM), cho biết vừa mua thành công 5.000 cổ phiếu của một ngân hàng và một doanh nghiệp sản xuất lớn. Theo ông, giá cổ phiếu của cả hai doanh nghiệp đã giảm hơn 20% trong một năm qua, tạo cơ hội thuận lợi để đầu tư dài hạn và tích lũy tài sản.

Trong khi đó, ông Tạ Trung Kiên, nhà đầu tư tại phường Long Bình (TP.HCM), cho rằng việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 19 về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế đã góp phần cải thiện niềm tin của thị trường. Cùng với đó, những thông tin về quyết tâm tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn của Ngân hàng Nhà nước thời gian tới cũng đang tạo thêm kỳ vọng cho giới đầu tư.

“VN-Index đã kiểm định quanh vùng hỗ trợ 1.680 điểm, tức chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm và tiến sát về mốc kỹ thuật 1.680 điểm để thử thách sức mua. Tại đây, giới đầu tư đang quan sát xem lượng tiền bắt đáy có đủ mạnh để giữ giá và ngăn chặn đà giảm tiếp hay không. Tuy nhiên, thị trường lại bật tăng trở lại khi nhiều mã cổ phiếu đã về vùng chiết khấu hấp dẫn, không còn chịu lực bán từ Margin Call (lệnh gọi ký quỹ) và lực cầu bắt đầu vào mua”, ông Kiên nói.

Theo ông Kiên, việc nhà đầu tư có thể tham gia “bắt đáy” không sẽ tùy vào phong cách giao dịch. Nhưng với việc nhiều mã cổ phiếu đã được chiết khấu sâu thì nhà đầu tư có thể tham gia mua dần để tích sản.

Dù giá cổ phiếu lao dốc nhưng nhà đầu tư cần cẩn trọng với quyết định đầu tư của mình. (Ảnh: B.L)

Ông Vũ Đình Khánh, nhà đầu tư cá nhân tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM cho hay, việc cố gắng “bắt đáy” theo kiểu dồn toàn bộ vốn liếng để đoán đỉnh, đoán đáy là cực kỳ rủi ro. Trên thực tế, không ai có thể xác định đâu là đáy tuyệt đối cho đến khi thị trường đã đi qua nó.

Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc nhìn dài hạn, việc mặt bằng giá cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành đã chiết khấu từ 20 - 45% lại là cơ hội rất tốt để bắt đầu tích lũy tài sản giá rẻ.

“Ở giai đoạn này, chiến lược của tôi là tuân thủ nghiêm ngặt ba nguyên tắc: Đưa đòn bẩy (margin) về mức an toàn để giữ thế chủ động; chia nhỏ vốn giải ngân thành từng phần thay vì dồn tiền trong một phiên; và chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu cốt lõi có nền tảng tài chính vững mạnh và dòng tiền kinh doanh lành mạnh”, ông Khánh nói.

Nhà đầu tư cần bình tĩnh

Bà Nguyễn Thúy Hằng, chuyên viên tư vấn đầu tư của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam nhận định, mặc dù VN-Index vẫn đang duy trì ở vùng điểm số cao, nhưng nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30 đã điều chỉnh 20-45% so với vùng đỉnh trước đó.

Đáng chú ý, một số cổ phiếu như PNJ đã lùi về vùng giá thấp nhất trong khoảng 5 năm, trong khi các doanh nghiệp đầu ngành như FPT, HPG, VCB hay MSN cũng đang giao dịch ở vùng định giá hấp dẫn. Đây là cơ hội hiếm có để nhà đầu tư trung và dài hạn tích lũy những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt.

Trong những phiên giao dịch cuối tháng 7, VN-Index ghi nhận diễn biến hồi phục tích cực với thanh khoản duy trì ở mức cao. Theo bà Hằng, một phần nguyên nhân đến từ dòng tiền bắt đầu giải ngân thăm dò vào các cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý II khả quan, nội tại doanh nghiệp ổn định và triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Đáng chú ý, VCB và FPT là hai cổ phiếu ghi nhận lực mua tích cực từ khối ngoại trong các phiên gần đây, cho thấy dòng vốn đang ưu tiên các doanh nghiệp đầu ngành.

“Về trung hạn, tôi vẫn đánh giá tích cực triển vọng của thị trường nhờ kỳ vọng Việt Nam được nâng hạng trong kỳ đánh giá tháng 9 cùng các yếu tố vĩ mô ổn định. Tuy nhiên, sau nhịp hồi phục vừa qua, thị trường có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh kỹ thuật do áp lực chốt lời ngắn hạn”, bà Hằng nói.

Theo bà Hằng, thay vì cố gắng ‘bắt đúng đáy’, nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh, tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc và định giá hợp lý. Nhóm ngân hàng như VCB, BID, MBB, TCB vẫn là lựa chọn đáng quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Bà Trinh Phạm, chuyên viên tư vấn đầu tư của Công ty Chứng khoán VPS cho rằng, nhiều nhà đầu tư nhận thấy giá cổ phiếu giảm từ 20 - 40% nhưng vẫn chưa hiểu chu kỳ downtrend (xu hướng giảm) dài hạn là như thế nào.

Chính vì vậy, nhà đầu tư cần chờ nhiều tín hiệu từ thị trường như chỉ số VN-Index, thanh khoản, độ rộng thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô thay vì chỉ dựa vào một nhóm cổ phiếu. Nếu các chỉ số đẹp, dòng tiền tự khắc sẽ lan tỏa.

“Nhà đầu tư cần nâng cao kiến thức và xem việc đầu tư như một nghề nghiêm túc. Không nên có tâm lý chạy theo đám động và sợ bỏ lỡ cơ hội (fomo). Nhà đầu tư cần phải quản trị dòng tiền một cách cẩn trọng, bởi một lần vào lệnh cẩu thả có thể mang lại thiệt hại lớn về kinh tế”, bà Trinh nói.