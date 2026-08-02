Voi rừng phá tường rào, xông vào trường học ở Sơn La

(VTC News) -

Ngày 2/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Huổi Một (tỉnh Sơn La), cho biết địa phương đang triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn sau khi một con voi rừng xuất hiện tại khu vực Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Huổi Một.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 1/8. Voi rừng phá một đoạn tường rào khu bán trú để đi vào khuôn viên nhà trường.

Sau khi xâm nhập, con voi di chuyển trong khuôn viên trường khoảng một giờ trước khi rời khỏi hiện trường vào khoảng 1h50 cùng ngày theo hướng bản Pản. Sự việc không ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên một phần tường rào của trường đã bị hư hỏng.

Voi rừng xuất hiện tại khu vực Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Huổi Một, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Chụp màn hình)

UBND xã Huổi Một phối hợp với lực lượng kiểm lâm phát đi cảnh báo, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp cận khu vực voi xuất hiện. Nhà trường cũng được yêu cầu kiểm tra, khẩn trương sửa chữa, gia cố những vị trí tường rào bị hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo các hộ dân, nhất là tại bản Pản và khu vực lân cận, hạn chế đi lại vào ban đêm và sáng sớm, chủ động đóng kín cửa, bảo vệ gia súc, tài sản để phòng trường hợp voi tiếp tục xuất hiện.

Cùng với đó, người dân được yêu cầu tuyệt đối không tiếp cận, trêu chọc hoặc sử dụng gạch đá, lửa, chất nổ và các biện pháp khác để xua đuổi voi. Theo chính quyền, những hành động này có thể khiến con vật bị kích động, dẫn đến nguy cơ tấn công gây mất an toàn.

Trường hợp phát hiện dấu vết hoặc xác định được hướng di chuyển của voi rừng, người dân cần thông báo ngay cho trưởng bản, UBND xã hoặc lực lượng kiểm lâm để có biện pháp xử lý phù hợp.

Theo UBND xã Huổi Một, con voi này xuất hiện tại các cánh rừng trên địa bàn nhiều năm nay. Trước đây, voi nhiều lần vào khu dân cư, gây thiệt hại hoa màu của người dân.