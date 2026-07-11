Vì sao nhà đầu tư chứng khoán đang 'lười' giao dịch?

(VTC News) -

Đại diện nhiều công ty chứng khoán nhận xét, thị trường chứng khoán quý II ghi nhận sự hạ nhiệt rõ rệt về thanh khoản sau giai đoạn cao điểm quý I. Trong các phiên gần đây, thanh khoản chỉ dao động quanh mốc 10.000 - 11.000 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch 10/7, thanh khoản thị trường cải thiện đôi chút, đạt 17.013 tỷ đồng trên sàn HoSE, tuy nhiên vẫn thấp hơn 23,1% so với mức bình quân 20 tuần, phản ánh dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại.

Theo giới phân tích, giá trị khớp lệnh được xem là “nhiệt kế” phản ánh sức khỏe của dòng tiền trên thị trường chứng khoán. Khác với giao dịch thỏa thuận, vốn chủ yếu là các thương vụ chuyển nhượng đã được các bên thống nhất trước, giao dịch khớp lệnh phản ánh trực tiếp cung và cầu trên bảng điện, cũng như mức độ sẵn sàng mua bán của nhà đầu tư.

Nói về hiện tượng nhà đầu tư chứng khoán đang ít giao dịch, chuyên gia Phan Mạnh Hà, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, cho rằng, đây là chuyện đã diễn ra trong vài tháng qua. “Dòng tiền ngoại bị rút khỏi thị trường, còn nhà đầu tư trong nước cũng dần chuyển sang gửi tiết kiệm. Cùng với đó, dòng tiền cũng chỉ tập trung vào một số nhóm nhất định”, ông Hà nhận xét.

Theo ông Hà, điều này phản ánh tâm lý thận trọng hơn của nhà đầu tư trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Nhà đầu tư chứng khoán ít giao dịch trong thời gian qua. (Ảnh minh họa).

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Kinh doanh Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cũng nhận định, điều quan trọng nhất không nằm ở việc chỉ số tăng hay một số mã tăng giá mà là mức độ lan tỏa của dòng tiền chưa thực sự mạnh. Thời gian qua, đà tăng chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu hoặc một số mã vốn hóa lớn, trong khi phần lớn cổ phiếu vẫn biến động trong biên độ hẹp. Rất có thể điều này khiến nhà đầu tư chưa cảm thấy cơ hội đủ hấp dẫn để giải ngân.

“Bên cạnh đó, sau giai đoạn thị trường biến động mạnh trong những năm gần đây, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Họ có xu hướng chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, chính sách tiền tệ, cũng như triển vọng kinh tế vĩ mô trước khi gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Do đó, thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp dù chỉ số vẫn có những nhịp hồi phục”, ông Quang nêu ý kiến.

Theo ông Quang, thanh khoản thấp khiến quá trình hình thành xu hướng tăng bền vững trở nên khó khăn hơn. Khi dòng tiền chưa tham gia mạnh, các nhịp tăng thường thiếu sự đồng thuận và dễ xuất hiện áp lực chốt lời khi thị trường hồi phục.

Tuy nhiên, ông Quang cũng nhấn mạnh, ở góc độ tích cực, thanh khoản thấp phản ánh áp lực bán không còn quá lớn. Đây có thể là giai đoạn thị trường tích lũy, tạo nền giá trước khi bước vào một chu kỳ tăng mới nếu xuất hiện các yếu tố hỗ trợ đủ mạnh như kết quả kinh doanh cải thiện, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp hoặc các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch 10/7.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thúy Hằng, chuyên gia tư vấn đầu tư của Chứng khoán Mirae Asset, nhận định, thanh khoản thị trường giảm trong ngắn hạn biểu hiện tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư. Nhưng thanh khoản thấp không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực.

Nhiều nhà đầu tư đang chờ công bố kết quả kinh doanh quý II, diễn biến lãi suất, chính sách tiền tệ hay các biến động từ kinh tế thế giới. Do đó, cả bên mua và bên bán đều có xu hướng giao dịch cầm chừng để chờ thêm tín hiệu.

“Thanh khoản thấp đồng nghĩa áp lực bán chưa thực sự lớn. Nếu nhà đầu tư đồng loạt bán tháo, giá trị khớp lệnh thường sẽ tăng mạnh do lượng cổ phiếu được sang tay lớn. Ngược lại, việc VN-Index chỉ dao động trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn lựa chọn nắm giữ cổ phiếu thay vì bán bằng mọi giá”, bà Hằng nói.

Bao giờ thanh khoản tăng trở lại?

“Trong ngắn hạn thị trường chắc chắn chưa có thay đổi đột phá. Nhưng từ nay đến cuối năm sẽ có những nguồn lực mới, dòng tiền mới đổ vào thị trường, thúc đẩy thị trường thanh khoản tốt hơn. Tuy nhiên, cần có sự đồng bộ, cộng hưởng từ nhóm đầu tư lẻ đến đầu tư có tổ chức giúp cho thị trường bứt phá”, ông Phan Mạnh Hà nói.

Theo ông Hà, ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư không nên vội vàng xuống tiền. “Nhìn rộng cả thị trường vẫn chưa có những cơn sóng lớn nào. Dù VN-Index có thời điểm tăng mạnh nhưng vẫn chưa đủ tạo sóng để đầu tư”, ông Hà nêu quan điểm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Quang lại cho rằng, trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng vẫn diễn biến theo xu hướng tích lũy và phân hóa. Chỉ số có thể xuất hiện các nhịp tăng giảm đan xen khi dòng tiền tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, tăng trưởng lợi nhuận tích cực hoặc được hưởng lợi từ các chính sách mới.

Đây là giai đoạn phù hợp để ưu tiên quản trị rủi ro, lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và giải ngân theo từng phần, thay vì sử dụng đòn bẩy cao hoặc chạy theo các nhịp tăng ngắn hạn. “Với bối cảnh kinh tế vĩ mô đang dần ổn định và nhiều chính sách hỗ trợ tăng trưởng được triển khai, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam”, ông Quang nói.

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán VNDirect đưa ra khuyến cáo, đối với nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao, nên rà soát danh mục, hạ tỷ trọng tại các cổ phiếu suy yếu hoặc vi phạm hỗ trợ, đồng thời hạn chế sử dụng đòn bẩy. Có thể tận dụng các nhịp hồi lên vùng 1.840 - 1.850 điểm để cơ cấu danh mục.

Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao, VNDirect khuyến cáo chưa nên giải ngân mạnh khi áp lực bán vẫn lan rộng. Có thể giải ngân thăm dò nếu VN-Index ổn định quanh 1.820 - 1.830 điểm hoặc lấy lại vùng 1.840 - 1.850 điểm, ưu tiên cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý II tích cực và dòng tiền rõ ràng.

Kết phiên giao dịch 10/7, VN-Index giảm 12,36 điểm, lùi về 1.828 điểm. Chỉ số VN30 cũng có phiên giảm điểm 16,29 điểm, về mức 1.970,82 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 5 mã tăng giá, 23 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -2,91 điểm, về mức 303,76 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,28 điểm, về mức 128,33 điểm.

Giao dịch khối ngoại trở thành điểm cộng khi mua ròng gần 1.400 tỷ đồng trong phiên. Tuy nhiên, nếu loại trừ giao dịch đột biến tại VIC, nhóm này vẫn bán ròng hàng trăm tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng gần 16 tỷ đồng.