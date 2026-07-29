(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết rất cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, còn được gọi là vàng ta, vàng 24K hoặc vàng bốn số 9.

Với hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng và ít bị oxy hóa hay xỉn màu theo thời gian. Tuy nhiên, do có độ tinh khiết cao nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực tác động mạnh. Vì vậy, loại vàng này không phải là lựa chọn tối ưu cho các mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ, nhiều chi tiết.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 29/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Cập nhật lúc 6h40 sáng nay (29/7/2026), giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 13,75 - 14,15 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 13,850 - 14,250 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 170.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 6h40 ngày 29/7/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 13.750.000 14.150.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.850.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.150.000 13.350.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 13.100.000 13.300.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.650.000 14.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 13.600.000 14.100.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.530.000 14.100.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18k 9.694.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14k 7.402.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10k 5.004.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 6h40 ngày 29/7/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.750.000 14.150.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.750.000 14.152.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.700.000 14.110.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.400.000 13.900.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.750.000 14.152.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.620.000 14.120.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.620.000 14.120.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.500.000 14.000.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 13.750.000 14.150.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.850.000 14.250.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.150.000 13.350.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.650.000 14.150.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.810.000 14.200.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.810.000 14.200.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.810.000 14.200.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 13.810.000 14.200.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.760.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.750.000 14.150.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 13.750.000 14.150.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.750.000 14.150.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.750.000 14.150.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.450.000 14.050.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.