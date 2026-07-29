Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết rất cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, còn được gọi là vàng ta, vàng 24K hoặc vàng bốn số 9.
Với hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng và ít bị oxy hóa hay xỉn màu theo thời gian. Tuy nhiên, do có độ tinh khiết cao nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực tác động mạnh. Vì vậy, loại vàng này không phải là lựa chọn tối ưu cho các mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ, nhiều chi tiết.
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 29/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 6h40 sáng nay (29/7/2026), giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 13,75 - 14,15 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 13,850 - 14,250 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 170.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 6h40 ngày 29/7/2026
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng miếng SJC
|13.750.000
|14.150.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|13.850.000
|14.250.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 9999
|13.150.000
|13.350.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 999
|13.100.000
|13.300.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 9999
|13.650.000
|14.150.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 999
|13.600.000
|14.100.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99
|13.530.000
|14.100.000
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 18k
|9.694.000
|-
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 14k
|7.402.000
|-
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 10k
|5.004.000
|-
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 6h40 ngày 29/7/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.750.000
14.150.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.750.000
14.152.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.700.000
14.110.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.400.000
13.900.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
13.750.000
14.152.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.620.000
14.120.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.620.000
14.120.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.500.000
14.000.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
13.750.000
14.150.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.850.000
14.250.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.150.000
13.350.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.650.000
14.150.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.810.000
14.200.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.810.000
14.200.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.810.000
14.200.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
13.810.000
14.200.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
13.760.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.750.000
14.150.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
13.750.000
14.150.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.750.000
14.150.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.750.000
14.150.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.450.000
14.050.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.
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