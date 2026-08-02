Khai quật mộ liệt sĩ ở Đà Nẵng, phát hiện tấm bia khắc dòng chữ 'NG T TRO'

(VTC News) -

Ngày 2/8, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) cho biết trong quá trình khai quật phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Trà My (xã Trà My), đơn vị phát hiện phần mộ có vị trí tại Lô A, hàng AXV, số thứ tự 03.

Bia tự được tìm thấy trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ. (Ảnh: Q.S)

Qua quá trình khai quật, trong phần mộ còn lưu giữ 2 di vật, gồm: 1 thắt lưng da màu nâu (mặt thắt lưng bị gỉ sét) và 1 nắp bật lửa bằng nhôm. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện bia tự bằng nhôm ghi các thông tin như sau: “Liệt sĩ NG T TRO; S: 1949; HS: 18-4-76; X-HONG PHONG, H-CHUONG MY, HA TAY”.

Để góp phần xác minh danh tính liệt sĩ và giúp liệt sĩ sớm trở về với gia đình, người thân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My mong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và Nhân dân, đặc biệt là thân nhân các liệt sĩ, nếu có thông tin liên quan đến liệt sĩ nêu trên, vui lòng chia sẻ và cung cấp cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My hoặc cơ quan quân sự địa phương để được tiếp nhận, xác minh.

Cuối tháng 7 vừa qua, tại xã Hiệp Đức, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị khảo sát, lấy ý kiến nhân chứng nhằm xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ. Tại hội nghị, hai nhân chứng được lấy ý kiến gồm bà Trần Thị Thanh Hải và ông Đặng Ngọc Nga.

Theo lời kể của các nhân chứng, năm 1994, trong quá trình san ủi mặt bằng xây dựng Nhà Văn hóa huyện Hiệp Đức (cũ), đơn vị thi công phát hiện một hố chôn có 17 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như quần áo, dép cao su, giày, súng AK và súng M79.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Đức cử cán bộ đến kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, do thời điểm đó chưa đủ cơ sở kết luận là hài cốt liệt sĩ nên chưa tổ chức quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.

Toàn bộ số hài cốt sau đó được ông Võ Đình Thế (doanh nhân tại TP.HCM; quê ở xã Duy Tân, TP Đà Nẵng) di dời, chôn cất tại khu vực chân đồi Tranh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức. Đến năm 2019, số hài cốt trên tiếp tục được di chuyển về khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn để xây dựng phần mộ và thờ cúng.

Kết luận hội nghị, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhân chứng và đơn vị liên quan xác minh nguồn gốc, làm rõ từng nội dung, không để bỏ sót thông tin có giá trị. Trên cơ sở kết quả thu thập, xác minh, đơn vị sẽ tham mưu tổ chức hội thảo, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Dự kiến ngày 5/8, UBND xã Hiệp Đức tổ chức hội thảo, mời các nhân chứng liên quan cung cấp thêm thông tin, tư liệu nhằm tiếp tục làm rõ nguồn gốc số hài cốt, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và Nhân dân.