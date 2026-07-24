Mỹ áp thuế quan mới với 60 đối tác thương mại

(VTC News) -

Theo thông báo từ Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer, những khoản thuế này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/7, dao động 10% - 12,5% và ảnh hưởng đến nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Liên minh châu Âu.

“Mỹ đã có lệnh cấm nhập khẩu lao động cưỡng bức trong gần một thế kỷ và thực thi lệnh cấm này một cách nghiêm ngặt, đã đến lúc đối tác thương mại của chúng ta cũng phải làm như vậy”, ông Jamieson Greer cho biết khi công bố mức mức thuế mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Chính sách thuế mới được đưa ra trùng khớp với thời điểm hết hiệu lực của mức thuế gần 10% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt vào đầu năm nay sau khi thua kiện tại Tòa án Tối cao.

Cùng với đó, thời điểm triển khai được thiết kế nhằm “tránh sự phức tạp” xuất phát từ việc chồng chất khoản thuế mới lên trên mức thuế 10% hiện có. Quan chức cấp cao Nhà Trắng cho rằng nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã và đang tìm kiếm sự liên tục, tính dễ dự báo hơn xung quanh vấn đề thuế quan.

Những nền kinh tế thực thi lệnh cấm lao động cưỡng bức sẽ chịu mức thuế thấp hơn là 10%, bao gồm Canada, EU và Vương quốc Anh.

Một số mặt hàng khác cũng được cho là đáng phải chịu mức thuế nặng hơn lên tới 12,5%. Nhiều đối tác thương mại như Trung Quốc và Nhật Bản nằm trong nhóm này.

Theo USTR, Singapore cũng phải chịu mức thuế 12,5%, và danh sách này liệt kê 54 quốc gia “không áp đặt và thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức”. Những mặt hàng chịu thuế quan theo từng lĩnh vực do ông Trump ban hành như thép và nhôm sẽ không bị ảnh hưởng.

Đồng thời, hàng hóa nhập khẩu theo hiệp định thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada sẽ được miễn trừ.

Đối với hầu hết người Mỹ, sự thay đổi này khó có thể ngay lập tức dẫn đến giá cả cao hơn, vì nó phần lớn giữ nguyên mức thuế mà các nhà nhập khẩu đã phải trả. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi trong những tuần và tháng tới.