Lời khai nghi phạm hé lộ diễn biến vụ sát hại 5 người ở Thái Lan

(VTC News) -

Theo thông tin từ cảnh sát Thái Lan, hai nghi phạm là Thanana (biệt danh Pong, 43 tuổi) và Thongchai (biệt danh Thong, 39 tuổi) bị bắt giữ ngày 31/7 tại tỉnh Sa Kaeo khi đang trên đường bỏ trốn.

Trong quá trình thẩm vấn, cả hai khai nhận nhiều tình tiết liên quan đến vụ mất tích của hai chị em người Nga Diana Nazimova (22 tuổi) và Roman Nazimov (17 tuổi), đồng thời dẫn lực lượng chức năng đến khu vực chôn thi thể.

Lời khai nghi phạm hé lộ diễn biến vụ sát hại 5 người chấn động ở Thái Lan. (Ảnh: Khaosod)

Theo lời khai của nghi phạm Thong, hắn cùng Pong tình cờ gặp hai chị em người Nga khi họ dừng xe máy bên đường. Hai kẻ này được cho là giả danh cảnh sát để yêu cầu kiểm tra giấy tờ trước khi khống chế các nạn nhân với mục đích ban đầu là cướp chiếc xe máy Honda ADV 150.

Cảnh sát cho biết lời khai ban đầu thể hiện khi các nạn nhân chống cự, Roman bị bắn còn Diana bị hành hung. Khám nghiệm pháp y bước đầu xác định nam nạn nhân tử vong do trúng đạn, trong khi nữ nạn nhân có dấu hiệu bị đánh.

Sau khi gây án, chiếc xe máy được cất giấu, tháo rời để bán phụ tùng. Tuy nhiên, khi vụ mất tích thu hút sự chú ý của dư luận và lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm, các nghi phạm được cho là đã quay lại chôn các bộ phận của chiếc xe nhằm xóa dấu vết.

Từ lời khai này, cảnh sát tiếp tục đối chiếu với chứng cứ pháp y và mở rộng điều tra. Quá trình thẩm vấn bất ngờ giúp làm sáng tỏ một vụ mất tích khác xảy ra trước đó tại Chonburi, liên quan đến gia đình người Thái gồm ông Wichian (53 tuổi), bà Chantana (50 tuổi) và con gái Nichapha (18 tuổi).

Theo lời khai của Thong, 4 người tham gia vụ án này. Nhóm đối tượng được cho là tiếp tục sử dụng thủ đoạn giả danh cảnh sát, đột nhập vào nhà nạn nhân vào ban đêm, khống chế hai vợ chồng rồi bắt giữ cô con gái khi cô vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi. Ba người sau đó bị đưa đi bằng chính chiếc xe bán tải của gia đình.

Nghi phạm khai các nạn nhân bị sát hại trước khi xe bán tải và điện thoại di động bị cướp. Cảnh sát đang xác minh thêm thông tin cho rằng chiếc xe này dự kiến được sử dụng để vận chuyển ma túy.

Từ lời khai của hai nghi phạm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ba thành viên gia đình người Thái tại một đồn điền dừa, cách nơi chôn hai chị em người Nga không xa.

Cảnh sát cho biết lời khai của Pong và Thong vẫn còn nhiều điểm mâu thuẫn nên đang tiếp tục được đối chiếu với chứng cứ hiện trường và kết quả giám định pháp y.

Ngoài ra, Pong được cho là khai thêm hai đồng phạm khác mang biệt danh Ball và Fluke. Trong khi đó, Thong nói mình tham gia do bị Pong đe dọa gây hại cho gia đình.

Hiện cảnh sát vẫn truy bắt hai nghi phạm còn lại, đồng thời rà soát khả năng nhóm này liên quan đến các vụ án khác tại Thái Lan.