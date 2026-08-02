Bệnh hô hấp vào mùa, trẻ nhập viện gia tăng tại TP.HCM

(VTC News) -

Bệnh nhi 3 tháng tuổi (ngụ TP.HCM) được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu trong tình trạng viêm phổi nặng. Bé đang được điều trị tích cực và trợ thở tại phòng hồi sức tích cực.

Theo người nhà bệnh nhi, 3 ngày trước khi nhập viện, bé xuất hiện triệu chứng ho theo từng cơn kéo dài, kèm khò khè, khó thở. Gia đình đưa bé đến phòng khám tư nhân ở địa phương thăm khám nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm.

Trường hợp khác là bệnh nhi N.K.A (2 tuổi, ngụ TP.HCM) được bác sĩ chẩn đoán mắc hen suyễn, phải điều trị ở phòng cấp cứu.

Người nhà bệnh nhi cho biết, trước khi nhập viện, bé xuất hiện tình trạng ho nhiều kèm khó thở. Mỗi lần bé hít thở đều bị rút lõm lồng ngực, nhịp thở nhanh và có biểu hiện gắng sức.

Trẻ điều trị bệnh hô hấp tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

“Tình trạng bệnh của bé diễn tiến rất nhanh, chỉ sau 1 ngày là bệnh trở nặng. Tôi có đưa bé tới phòng khám bên ngoài nhưng bác sĩ báo bệnh bé nặng phải chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu ngay”, mẹ bệnh nhi chia sẻ.

Hiện Khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang điều trị nội trú cho khoảng 100 bệnh nhi, trong đó có khoảng 15 trường hợp phải điều trị ở phòng cấp cứu do bệnh diễn tiến nặng. Phần lớn các trường hợp nhập viện là những trẻ mắc bệnh lý đường hô hấp dưới như viêm phổi, hen suyễn, không phải các bệnh viêm mũi hay viêm họng thông thường.

Theo BS.CK2 Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM đang bước vào thời điểm giao mùa nên đường hô hấp của trẻ trở nên nhạy cảm hơn, bệnh có thể diễn tiến nhanh.

“Bệnh lý về đường hô hấp bắt đầu gia tăng ở thời điểm này cũng phù hợp với quy luật hàng năm. Hiện hầu hết các ca nặng tập trung ở nhóm trẻ dưới 12 tháng tuổi và các trẻ có bệnh nền. Các triệu chứng khởi bệnh phổ biến gồm ho, khò khè, khó thở và có thể kèm sốt hoặc không sốt”, BS Phong cho biết.

Tại khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng ghi nhận lượng bệnh nhi gia tăng từ tháng 7. Phần lớn trẻ phải nhập viện điều trị nội trú đều dưới 2 tuổi..

TS. BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Một số những tác nhân gây bệnh đường hô hấp cho trẻ như RSV, virus cúm, Adenovirus… Khi bước vào mùa mưa, các tác nhân này thường xuất hiện với số lượng nhiều hơn, tốc độ lây lan nhanh hơn và có thể có độc lực mạnh hơn so với mùa nắng”.

Không chủ quan với bệnh hô hấptrong mùa mưa

Nhận định về thời gian tới, bác sĩ Trần Anh Tuấn cho rằng khi bước vào mùa mưa và thời điểm trẻ tựu trường, số ca bệnh hô hấp nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chỉ dựa vào việc trẻ ho nhiều hay ít để đánh giá mức độ bệnh, bởi triệu chứng này không phản ánh chính xác tình trạng viêm phổi.

Dấu hiệu cảnh báo sớm quan trọng nhất là trẻ thở nhanh hơn bình thường theo lứa tuổi. Phụ huynh nên đếm nhịp thở của trẻ trong vòng một phút khi trẻ nằm yên, bởi đây là dấu hiệu có thể xuất hiện rất sớm, thậm chí trước cả khi bác sĩ phát hiện bất thường qua nghe phổi hoặc chụp X-quang.

Khi bệnh nặng hơn, trẻ có thể xuất hiện dấu hiệu co lõm lồng ngực mỗi khi hít vào. Đây là biểu hiện trẻ đang phải gắng sức để hô hấp, gợi ý tình trạng viêm phổi nặng và cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám, điều trị, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Do chủ quan nhập viện trễ nên nhiều trẻ mắc bệnh hô hấp diễn tiến nặng.

Bên cạnh các bệnh hô hấp, bác sĩ cũng lưu ý phụ huynh không nên chủ quan với những bệnh truyền nhiễm khác đang lưu hành trong mùa mưa, đặc biệt là sốt xuất huyết.

Nếu trẻ sốt cao từ 39 độ C trở lên kéo dài từ 3 ngày, cần đưa trẻ đi khám để được đánh giá toàn diện, tránh chỉ tập trung điều trị bệnh hô hấp mà bỏ sót các bệnh lý khác.

Trước thời điểm mùa tựu trường, khi nhiều bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sởi, bệnh hô hấp và bệnh tiêu hóa có thể cùng lưu hành, phụ huynh cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ như giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi cần thiết, hạn chế tiếp xúc với người đang mắc bệnh và duy trì môi trường sống sạch sẽ.

Đồng thời, cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ và đưa đi khám sớm khi có các dấu hiệu bất thường để hạn chế nguy cơ diễn tiến nặng và lây lan trong cộng đồng.