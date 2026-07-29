(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay 29/7 duy trì trạng thái nhiều mây, đêm và sáng sớm mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Một số khu vực có thể xuất hiện mưa rất to trong thời gian ngắn.

Sau thời điểm mưa lớn, trời vẫn còn những đợt mưa rào và dông rải rác trong ngày. Gió thổi nhẹ nhưng trong các cơn dông khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tham gia giao thông cũng như các hoạt động ngoài trời.

Nhiệt độ tại Hà Nội dao động 24-26°C vào ban đêm và sáng sớm, tạo cảm giác khá mát mẻ sau những cơn mưa. Đến ban ngày, nhiệt độ cao nhất ở mức 31-33°C. Tuy không xuất hiện nắng nóng gay gắt nhưng độ ẩm trong không khí vẫn ở mức cao, khiến thời tiết có thể trở nên oi bức vào những khoảng thời gian không có mưa.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/7: Mưa từ đêm đến sáng, cảnh báo dông lốc.

Cảnh báo nguy hiểm trong mưa dông

Đợt mưa vừa đến mưa to kéo dài từ đêm đến sáng có thể khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, đặc biệt ở các khu vực có hệ thống thoát nước chưa kịp tiêu thoát lượng mưa lớn. Người dân di chuyển vào đầu giờ sáng nên theo dõi tình hình thời tiết và lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc.

Ngoài nguy cơ ngập úng, dông mạnh còn đi kèm hiện tượng sét, gió giật và mưa đá. Đây là những hình thái thời tiết nguy hiểm có thể làm gãy đổ cây xanh, tốc mái công trình tạm, gây mất an toàn cho người và phương tiện nếu không có biện pháp phòng tránh.

Người lái xe máy nên giảm tốc độ khi đi dưới trời mưa, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác và hạn chế dừng đỗ dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc cột điện trong thời điểm xuất hiện dông mạnh.

Khuyến cáo cho người dân Hà Nội

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân nên chủ động mang theo áo mưa, ô dù khi ra ngoài và thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo để sắp xếp lịch trình phù hợp.

Các gia đình cần kiểm tra, gia cố mái che, biển hiệu và các vật dụng ngoài ban công nhằm hạn chế nguy cơ bị gió giật cuốn bay. Đồng thời, nên rút các thiết bị điện không cần thiết trong trường hợp xảy ra dông sét để giảm thiểu rủi ro.

Nhìn chung, dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/7 có nền nhiệt khá dễ chịu với mức cao nhất 31-33°C, nhưng mưa dông xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt từ đêm đến sáng sớm. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai để đảm bảo an toàn trong sinh hoạt và di chuyển.