Chicilon Media đổi khẩu hiệu, nhấn mạnh giá trị 'được nhìn thấy' trong quảng cáo

Tập trung vào: “Được nhìn thấy - Được ghi nhớ - Có hiệu quả”

Trong bối cảnh môi trường truyền thông ngày càng đa dạng, việc quảng cáo được hiển thị không còn là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, sự chú ý của người tiêu dùng sẽ bị phân tán khi họ phải tiếp nhận quá nhiều thông tin mỗi ngày. Điều này đặt ra câu hỏi cho các thương hiệu: Quảng cáo đã “hiển thị” liệu có thực sự được người tiêu dùng nhìn thấy và ghi nhớ hay không?

Từ thực tế đó, mới đây, Chicilon Media đã nâng cấp khẩu hiệu truyền thông từ “The most effective media platform” sang “The media where brands are truly seen” (Truyền thông nơi thương hiệu thực sự được nhìn thấy) đồng thời xác định rõ hơn logic của truyền thông quảng cáo: Được nhìn thấy - Được ghi nhớ - Có hiệu quả.

Khẩu hiệu truyền thông mới của Chicilon Media.

Theo đại diện của Chicilon Media, việc điều chỉnh khẩu hiệu lần này nhằm phản ánh chính xác hơn cách công ty nhìn nhận về giá trị truyền thông, cũng như quá trình hình thành nên hiệu quả quảng cáo trong thực tế.

Từ nhấn mạnh “Kết quả” sang nhấn mạnh “Quá trình”

Trong ngành quảng cáo, các cuộc thảo luận thường xoay quanh lượt hiển thị và hiệu quả. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia trong ngành, thực tế hiệu quả quảng cáo không chỉ được quyết định bởi quy mô ngân sách hay số lượng hiển thị, mà phụ thuộc nhiều hơn vào việc quảng cáo có thực sự lọt vào tầm mắt người tiêu dùng hay không.

CEO của Chicilon Media ông Lê Viết Hải Sơn cho biết, hiệu quả quảng cáo không phải là một kết quả ngẫu nhiên mà phải tuân theo một lộ trình truyền thông rõ ràng:

Xuất hiện trong hành trình di chuyển hàng ngày, được nhìn thấy: đây là Tiền đề;

Xuất hiện lặp đi lặp lại, được ghi nhớ: đây là Chìa khóa;

Cuối cùng chuyển hóa: tại đây mới hình thành Hiệu quả.

Theo ông Sơn, khẩu hiệu truyền thông mới chính là sự đúc kết và truyền tải dựa trên logic truyền thông này.

Sự chú ý đang trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm

Trong môi trường truyền thông hiện nay, người tiêu dùng tiếp xúc với thông tin từ nhiều kênh khác nhau. Vì vậy, khả năng duy trì sự chú ý ổn định trong các không gian sinh hoạt và làm việc hàng ngày đang trở thành yếu tố quan trọng khi các thương hiệu lựa chọn kênh truyền thông.

Quảng cáo thực sự được nhìn thấy là tiêu chí mà nhiều thương hiệu đang đặt ra cho các chiến dịch truyền thông.

Truyền thông thang máy, với đặc tính là không gian được sử dụng với tần suất cao, là nhu cầu thiết yếu và khó có thể bỏ qua trong đời sống đô thị, được giới chuyên môn đánh giá là có lợi thế tự nhiên trong việc được chú ý. Việc Chicilon Media và Focus Media tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực truyền thông thang máy tòa nhà trong nhiều năm xuất phát từ sự quan sát liên tục và ứng dụng các đặc tính của môi trường truyền thông này vào thực tiễn một cách hệ thống hóa.

Từ “Nhìn thấy” đến “Ghi nhớ”

Các nghiên cứu liên quan cho thấy, việc quảng cáo có thể hình thành nên trí nhớ thương hiệu hay không phụ thuộc rất lớn vào việc quảng cáo có được tiếp cận lặp đi lặp lại trong các không gian sống cố định hay không. So với việc hiển thị một lần, sự xuất hiện ổn định và liên tục sẽ giúp thông tin thương hiệu được ghi nhớ tốt hơn.

Phía Chicilon Media cho biết, thông qua việc quản lý một cách hệ thống trong cơ cấu điểm đặt, tần suất phát sóng và sắp xếp khung giờ, kết hợp với khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi của mọi người khi chờ hay đi thang máy, giúp quảng cáo có thể xuất hiện trước mắt cùng một nhóm đối tượng ở khoảng cách gần và lặp đi lặp lại mỗi ngày, từ đó giúp quảng cáo dễ dàng được nhìn thấy trọn vẹn và được ghi nhớ tốt hơn.

Thể hiện rõ ràng hơn giá trị truyền thông

Trong bối cảnh hiện nay của ngành quảng cáo, sự hiểu biết của thị trường về khái niệm “hiệu quả” đang dần trở nên lý trí hơn. Ngày càng nhiều thương hiệu bắt đầu quan tâm đến việc liệu kênh truyền thông có thể tiếp cận một cách ổn định, có thực sự được xem và được ghi nhớ lâu dài hay không, chứ không chỉ là các số liệu ngắn hạn.

Các chuyên gia nhận định, việc điều chỉnh khẩu hiệu truyền thông lần này là một cách thể hiện giá trị sát với thực tế ngành hơn: Không phóng đại kết quả mà quay lại với những điều kiện cơ bản để tạo ra hiệu quả quảng cáo.

Được nhìn thấy lặp đi lặp lại mới có thể được ghi nhớ;

Được ghi nhớ mới có thể tạo ra hiệu quả.