Vì sao đàn ông Trung Quốc hay để móng tay dài?

(VTC News) -

Một hình ảnh khá quen thuộc nhưng luôn khơi dậy sự tò mò của du khách quốc tế khi đến Trung Quốc là những người đàn ông sở hữu một hoặc vài chiếc móng tay nuôi dài thượt, thường là ngón tay út, ngón cái và chúng được chăm sóc vô cùng cẩn thận.

Vì sao đàn ông Trung Quốc thích để móng tay dài?

Tại nhiều quốc gia, móng tay dài thường gắn liền với biểu tượng của phái đẹp. Vậy nên, việc nam giới Trung Quốc để móng tay gây thắc mắc, thậm chí là hiểu lầm về mặt văn hóa. Nguyên nhân của thói quen có vẻ kỳ lạ này đến từ lịch sử thời phong kiến, quan niệm phong thủy và yếu tố tâm lý của xã hội hiện đại.

Nhiều nam giới Trung Quốc vẫn để móng tay dài, đặc biệt là ngón út. (Ảnh: Historical Chinese)

Biểu tượng quý tộc

Trong thời kỳ phong kiến Trung Quốc, đặc biệt là dưới triều đại nhà Thanh và nhà Minh, sở hữu bộ móng tay dài là dấu hiệu của tầng lớp học giả, quan lại và quý tộc. Móng tay dài là minh chứng cho thấy người đó là nho sĩ chứ không phải người lao động

Người nông dân bán lưng cho trời, bán mặt cho đất hay người thợ thủ công quanh năm lam lũ sẽ chẳng thể nuôi và giữ được bộ móng tay dài mà không bị gãy. Bởi vậy, móng tay dài thời bấy giờ được xem như biểu tượng của địa vị xã hội. Nó khẳng định ngầm với thế giới rằng: "Tôi là người có tiền, có quyền, và tôi sống bằng trí tuệ chứ không phải bằng sức lao động cơ bắp".

Ngày nay, dù xã hội phong kiến đã lùi xa, tâm lý muốn khẳng định bản thân không thuộc tầng lớp lao động chân tay thô sơ vẫn còn bám rễ sâu sắc trong tiềm thức của một bộ phận nam giới trung niên tại Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, tục để móng tay có từ thời kỳ phong kiến. (Ảnh: Historical Chinese)

Quan niệm Nho giáo

Một yếu tố văn hóa tâm linh khác đóng vai trò nền tảng cho thói quen này chính là tư tưởng Nho giáo, vốn đã định hình xã hội Trung Quốc suốt hàng ngàn năm. Trong cuốn Hiếu kinh, Khổng Tử dạy rằng: "Thân thể, tóc, da, là do cha mẹ ban cho, không được dám làm hư hại, đó là khởi đầu của chữ Hiếu".

Dưới góc nhìn truyền thống này, việc cắt tỉa móng tay hay cắt tóc quá thường xuyên đôi khi bị coi là hành vi thiếu tôn trọng đối với đấng sinh thành. Người xưa tin rằng mọi bộ phận trên cơ thể đều là tài sản thiêng liêng được thừa kế từ tổ tiên.

Mặc dù trong xã hội hiện đại, người Trung Quốc đã cắt tóc và cắt móng tay để đảm bảo vệ sinh, nhưng việc giữ lại một vài chiếc móng tay dài, đặc biệt là móng ngón út, vẫn được một số người xem là cách giữ lại chút hơi hướng truyền thống, thể hiện sự trân trọng đối với cơ thể nguyên bản mà cha mẹ đã ban tặng.

Ước mong cải mệnh

Trong văn hóa Trung Hoa, nhân tướng học và phong thủy có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn đến đời sống hằng ngày. Người Trung Quốc tin rằng độ dài ngắn và hình dáng của các ngón tay có mối liên hệ mật thiết đến tài lộc, công danh và số mệnh của một con người.

Nhiều nam giới Trung Quốc quan niệm móng tay dài đem lại tài lộc. (Ảnh: SCMP)

Theo nhân tướng học Trung Quốc, ngón tay út đại diện cho khả năng giao tiếp, trí tuệ và đặc biệt là tài vận trong tương lai. Có một quan niệm phổ biến cho rằng, nếu ngón tay út ngắn hơn lằn chỉ tay trên cùng (khớp đầu tiên) của ngón tay áp út (ngón đeo nhẫn), thì người đó sẽ gặp nhiều lận đận về tiền tài, khó giữ được của cải hoặc hậu vận không được suôn sẻ.

Để khắc phục "khuyết điểm" tướng số này, nhiều đàn ông Trung Quốc đã chọn giải pháp nuôi móng tay út dài ra. Khi móng tay út vượt qua khớp ngón tay áp út, họ tin rằng mình đã bù đắp được sự thiếu hụt về mặt phong thủy, từ đó giúp "khóa" tài lộc, giữ tiền của không bị thất thoát và thu hút thêm nhiều may mắn, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Dùng móng tay vào vài việc nhỏ

Bên cạnh những lý do mang tính biểu tượng vĩ mô và tâm linh, việc đàn ông Trung Quốc nuôi móng tay dài còn xuất phát từ lý do vô cùng thực tế và tiện dụng trong đời sống sinh hoạt thường nhật. Đối với họ, một chiếc móng tay dài và cứng cáp giống như một công cụ đa năng.

Trong cuộc sống hằng ngày, chiếc móng tay này được sử dụng vào rất nhiều việc nhỏ nhặt nhưng cần thiết. Họ dùng nó để bóc vỏ các loại hạt như hạt hướng dương, hạt dẻ – những món ăn vặt quốc dân cực kỳ được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Nó cũng biến thành một chiếc tuốc nơ vít mini để vặn những chiếc ốc nhỏ, một công cụ tiện lợi để cạy nắp hộp, bóc nhãn mác dán trên hàng hóa, hay thậm chí là để gãi ngứa và vệ sinh tai, mũi một cách nhanh chóng. Sự tiện lợi mang tính thực dụng này khiến nhiều người đàn ông, đặc biệt là những người làm nghề tài xế, buôn bán nhỏ hoặc lao động tự do, cảm thấy việc giữ một chiếc móng tay dài mang lại cho họ rất nhiều lợi ích.

Móng tay như công cụ tiện lợi luôn đem bên mình. (Ảnh: MedicalNews)

Nhận thức thẩm mỹ

Tại các quốc gia phương Tây, sự nam tính thường gắn liền với sự gọn gàng, cơ bắp và đôi bàn tay sạch sẽ, cắt ngắn. Thế nhưng, tại Trung Quốc, góc nhìn này có phần đa dạng và cởi mở hơn theo một cách rất riêng.

Đối với thế hệ đi trước, việc một người đàn ông nuôi móng tay dài không hề bị đánh giá là nhu mỳ, ủy mị hay thiếu nam tính. Ngược lại, như đã phân tích ở góc độ lịch sử, đó là biểu tượng của một người đàn ông có cuộc sống nhàn nhã, thư sinh và có đầu óc. Nó được coi là hình mẫu nam tính.

Tuy nhiên, xu hướng này đang có sự phân hóa rõ rệt theo độ tuổi. Trong khi thế hệ những người đàn ông trung niên và cao tuổi vẫn duy trì thói quen này như một nét văn hóa bình thường, thì thế hệ trẻ Trung Quốc ngày nay (Gen Z và Millennials) – những người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi làn sóng văn hóa toàn cầu và các tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đại – lại đang dần từ bỏ thói quen này.