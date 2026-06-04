CSGT mở đường giờ cao điểm, 'hộ tống' trái tim hiến tặng kịp thời gian vàng

(VTC News) -

Video: Khoảnh khắc CSGT TP.HCM dẫn đường, 'hộ tống' chuyển tim hiến tặng. (Clip: CACC)

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), khoảng 19h ngày 3/6, đơn vị tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ Bệnh viện Nhân dân 115 liên quan đến trường hợp hiến tạng đặc biệt. Do thời gian bảo quản và vận chuyển tim hiến tặng rất hạn chế, việc đưa tạng đến nơi tiếp nhận trong “thời gian vàng” có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của ca ghép.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đã nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ. Một xe mô tô chuyên dụng cùng hai cán bộ, chiến sĩ được điều động tham gia hộ tống xe vận chuyển tim hiến tặng từ Bệnh viện Nhân dân 115 đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Cảnh sát giao thông dẫn đường, bảo đảm hành trình vận chuyển tim hiến tặng. (Ảnh: CACC)

Thời điểm thực hiện nhiệm vụ trùng với giờ cao điểm buổi tối, khi lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường của thành phố tăng cao.

Để bảo đảm hành trình vận chuyển diễn ra nhanh chóng và an toàn, lực lượng CSGT đã chủ động phối hợp với Đội CSGT Bàn Cờ và Đội CSGT Chợ Lớn tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để xe chuyên dụng di chuyển liên tục, không bị gián đoạn.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị, quả tim hiến tặng đã được đưa đến bệnh viện tiếp nhận an toàn và đúng thời gian yêu cầu, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ê-kíp y bác sĩ thực hiện ca ghép tim cứu bệnh nhân đang chờ đợi cơ hội sống.

Tim hiến tặng được vận chuyển đến bệnh viện an toàn. (Ảnh: CACC)

Không chỉ là một nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hành trình đặc biệt trong đêm của lực lượng CSGT còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi phút giây được rút ngắn trên cung đường vận chuyển là thêm cơ hội để sự sống được tiếp nối.

Sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT đã góp phần nối dài món quà vô giá từ nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình, đồng thời thắp lên hy vọng cho người bệnh.