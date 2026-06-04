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Xuất bản ngày 04/06/2026 08:45 AM
Xuất bản ngày 04/06/2026 08:45 AM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Anh Văn
Anh Văn
(VTC News) -

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 4/6, lễ khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).

Sáng 4/6, lễ khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Đại hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự Đại hội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham quan gian hàng công nghệ của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham quan gian hàng công nghệ của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

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