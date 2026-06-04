Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Ông Kim Jong-un kêu gọi tăng cường lực lượng hạt nhân của Triều Tiên với tốc độ "theo cấp số nhân" khi thị sát cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động.
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