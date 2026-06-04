Xem trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Myanmar hôm nay trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận U19 Việt Nam đấu với U19 Myanmar ở lượt trận thứ hai bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 được chiếu trực tiếp trên hệ thống của TV360. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar.

Thông tin U19 Việt Nam và U19 Myanmar

Dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi, U19 Việt Nam đã có bước khởi đầu như mong đợi với chiến thắng 3-0 trước U19 Timor-Leste .Dù vậy, mục tiêu của đội không chỉ là giành thêm điểm số mà còn phải cải thiện hiệu số bàn thắng bại nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

U19 Việt Nam tham dự giải với lực lượng quy tụ nhiều cầu thủ trưởng thành từ các trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu như PVF, Viettel, Hà Nội FC hay Sông Lam Nghệ An. Dưới sự chỉ đạo của HLV Yutaka Ikeuchi, đội bóng trẻ Việt Nam đang xây dựng phong cách thi đấu chủ động, chú trọng kiểm soát thế trận, phối hợp nhóm và triển khai bóng nhanh từ tuyến giữa.

Lịch thi đấu giải U19 Đông Nam Á của U19 Việt Nam.

So với U19 Timor Leste, U19 Myanmar là đối thủ khó chịu hơn khi sở hữu nền tảng thể lực, lối chơi quyết liệt và phòng ngự chặt chẽ. Trong trận mở màn gặp chủ nhà Indonesia, một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch, U19 Myanmar vẫn có thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Dù trắng tay ở trận ra quân, U19 Myanmar được đánh giá là đối thủ đáng gờm. Trong bối cảnh không còn nhiều cơ hội sửa sai, họ buộc phải giành chiến thắng trước U19 Việt Nam nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Chính vì vậy, Công Hậu cùng các đồng đội được dự báo sẽ trải qua trận đấu không hề dễ dàng.

Tại giải đấu năm nay, chỉ có 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar diễn ra lúc 16h ngày 4/6 trên sân Sumatera Utara Main (Indonesia).