Gợi ý đáp án đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Chuyên Sư phạm Hà Nội 2026

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Sáng nay 4/6, thí sinh hoàn thành bài thi tiếng Anh vòng 1 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2026-2027.

Bài thi có thời gian làm bài 60 phút và là một trong ba môn điều kiện bắt buộc đối với tất cả thí sinh dự thi.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn tiếng Anh được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia của Tuyển sinh 247:

Theo quy chế tuyển sinh của nhà trường, điểm tiếng Anh vòng 1 được sử dụng làm điểm môn chính đối với thí sinh đăng ký vào lớp chuyên tiếng Anh. Các thí sinh dự thi những lớp chuyên khác vẫn phải đạt yêu cầu ở bài thi này để đủ điều kiện xét tuyển.