Cập nhật bảng giá xe điện Dat Bike tháng 6/2026 mới nhất

(VTC News) -

Dat Bike là một trong những thương hiệu xe máy điện Việt Nam được nhiều người dùng quan tâm nhờ có nhiều ưu điểm như quãng đường di chuyển dài, một số phiên bản đạt tới 285 km mỗi lần sạc, khả năng tăng tốc mạnh mẽ.

Bảng giá xe máy điện Dat Bike tháng 6/2026 (Nguồn: Dat.Bike)

Tháng 6/2026, hãng xe này tiếp tục bán ra thị trường các dòng Quantum S Series và Weaver Series với mức giá trải rộng từ khoảng 34,9 triệu đến 65,9 triệu đồng.

Theo thông tin công bố từ Dat Bike, giá bán các mẫu xe đã bao gồm pin, bộ sạc và thuế VAT. Một số phiên bản màu trắng hoặc xám có giá cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với các màu tiêu chuẩn.

Tên xe Mức giá tham khảo Quantum S1 49,900,000 VNĐ (Đen, xanh, cam) Màu trắng & xám – 50.900.000đ Quantum S2 42,900,000đ (Đen, xanh, cam) Màu trắng & xám – 43,900,000đ Quantum S3 34,900,000đ (Đen, xanh, cam) Màu trắng & xám – 35,900,000đ Quantum 49,900,000 VNĐ Weaver 39,900,000 VNĐ Weaver 200 54,900,000 VNĐ Weaver ++ 65,900,000 VNĐ

Ngoài giá niêm yết từ nhà sản xuất, một số đại lý cũng đang công bố mức giá bán lẻ tham khảo đối với các dòng xe Dat Bike.

Giá bán các mẫu xe Dat Bike đã bao gồm pin, bộ sạc và thuế VAT. (Ảnh minh họa)

Bảng giá xe điện Dat Bike tháng 6/2026 tại đại lý (Nguồn: Xe điện Việt Thanh)

Dòng xe Giá bán lẻ mới Dat Bike Weaver++ 65.900.000 Đ Dat Bike Weaver 200 54.900.000 Đ Dat Bike Weaver 39.900.000 Đ Dat Bike Quantum S1 49.900.000 Đ; phiên bản trắng & xám – 50.900.000đ Dat Bike Quantum S2 42.900.000 Đ; phiên bản trắng & xám – 43.900.000đ Dat Bike Quantum S3 34.900.000 Đ; phiên bản trắng & xám – 35.900.000đ Dat Bike Quantum 48.900.000 Đ; phiên bản trắng & xám – 49.900.000đ





Có nên mua xe điện Dat Bike tháng 6/2026 không?

Theo công bố từ nhà sản xuất, Dat Bike nổi bật với quãng đường di chuyển xa gấp 2 – 3,5 lần, dung lượng pin lớn gấp đôi và tốc độ sạc nhanh gấp 3 – 4 lần so với nhiều mẫu xe điện cùng phân khúc trên thị trường.

Bên cạnh đó, xe sở hữu tốc độ tối đa cao, khả năng tăng tốc ấn tượng cùng nhiều tiện ích hiện đại như cụm điều khiển đa chức năng, cốp chứa đồ rộng và cổng sạc USB.

Với giá xe điện Dat Bike dao động từ 34,9 triệu đồng đến 65,9 triệu đồng, người dùng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách. Đây là một trong những thương hiệu xe máy điện đáng chú ý trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Lưu ý: Trên đây là cập nhật bảng giá xe máy điện Dat Bike tháng 6/2026 mới nhất trên thị trường, mức giá trên chưa bao gồm phí đăng ký xe và lắp biển số, giá thực tế có thể thay đổi tùy theo đại lý và chương trình ưu đãi tại từng thời điểm.