World Cup 2026 hôm nay 4/6: Mỹ giám sát đội tuyển Iran

(VTC News) -

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 4/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Mỹ giám sát đội tuyển Iran, các trận giao hữu trước giải, tiền đạo của đội tuyển Thụy Sỹ bị chặn nhập cảnh.

Đội tuyển Pháp bất đồng với lãnh đạo

Chỉ hơn một tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển Pháp bất ngờ xảy ra căng thẳng nội bộ với Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF). Theo L'Equipe, trong cuộc gặp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), ông Philippe Diallo, nhiều tuyển thủ Pháp đã bày tỏ sự không hài lòng về quyết định phân bổ vé của liên đoàn.

Cụ thể, ông Diallo thông báo mỗi thành viên đội tuyển sẽ được phân bổ tổng cộng 8 vé cho người thân và bạn bè, trong đó có 2 vé miễn phí và 6 vé phải tự chi trả. Tuy nhiên, phương án này không nhận được sự đồng tình từ nhiều cầu thủ. Họ tin rằng số lượng người thân và bạn bè dự kiến sang Mỹ cổ vũ lớn hơn nhiều.

Ông Philippe Diallo, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF). (Ảnh: AP)

Bên cạnh vấn đề vé, tiền thưởng thành tích cũng là chủ đề khiến hai bên chưa tìm được tiếng nói chung. Hồi tháng 3, FFF đã đề xuất điều chỉnh cơ chế thưởng tại World Cup. Liên đoàn muốn giảm hoặc thay đổi cấu trúc tiền thưởng do chi phí tổ chức chiến dịch World Cup tại Bắc Mỹ cao hơn đáng kể so với các kỳ trước.

Dù vậy, các cuộc đàm phán giữa đại diện cầu thủ và liên đoàn vẫn đang diễn ra theo hướng tích cực. Nhiều nguồn tin cho biết đôi bên đã tiến gần hơn tới một thỏa thuận về mức thưởng mà các tuyển thủ mong muốn.

Cầu thủ Thuỵ Sỹ bị chặn nhập cảnh

Tiền đạo Breel Embolo đang đối mặt với nguy cơ lỡ hẹn những ngày đầu của World Cup 2026 sau khi không thể cùng đội tuyển Thụy Sỹ lên đường sang Mỹ vì vấn đề liên quan đến thủ tục nhập cảnh. Liên đoàn bóng đá Thụy Sỹ xác nhận hồ sơ nhập cảnh của Embolo đã bị phía Mỹ xem xét lại do cầu thủ này có tiền án theo một phán quyết vừa có hiệu lực trong năm nay.

Vụ việc bắt nguồn từ một cuộc xô xát xảy ra tại trung tâm thành phố Basel vào năm 2018. Embolo bị truy tố và bản án dành cho anh đã được giữ nguyên sau phiên phúc thẩm diễn ra vào tháng 9 năm ngoái. Đến tháng 4 năm nay, phán quyết chính thức có hiệu lực, chỉ ít tuần trước khi tiền đạo 29 tuổi chuẩn bị tham dự kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp.

Hồ sơ nhập cảnh của tiền đạo Breel Embolo bị phía Mỹ xem xét lại. (Ảnh: AP)

Theo Liên đoàn bóng đá Thụy Sỹ, Embolo đã nộp đơn xin thị thực khẩn cấp tại Đại sứ quán Mỹ ở Bern để được phép nhập cảnh và hội quân cùng đội tuyển.

"Cơ quan lãnh sự đang xem xét liệu vụ việc có liên quan đến hành vi bạo lực thể chất hay không. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy", Liên đoàn Bóng đá Thụy Sỹ cho biết.

Embolo được xem là lựa chọn số một trên hàng công của Thụy Sỹ. Tính đến nay, anh đã ghi 24 bàn sau 86 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và được kỳ vọng sẽ giữ vai trò quan trọng trong chiến dịch World Cup năm nay.

HLV Tây Ban Nha lạc quan về chấn thương của Yamal

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, tin rằng Lamine Yamal sẽ kịp bình phục chấn thương để góp mặt ở trận ra quân của đội tại World Cup 2026.

Trước đó, ông De la Fuente xác nhận Yamal sẽ không thi đấu ở trận giao hữu gặp Iraq tại A Coruna. Tuy nhiên, các tín hiệu từ quá trình hồi phục đều rất tích cực và cầu thủ 18 tuổi nhiều khả năng sẽ sẵn sàng cho trận gặp Cape Verde vào ngày 15/6.

"Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, cậu ấy có thể sẵn sàng thi đấu vào ngày 15/6. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ấy chắc chắn sẽ ra sân. Chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng của cậu ấy khi đó. Có thể Yamal chỉ thi đấu ít phút, hoặc tiếp tục tập luyện để đạt thể trạng tốt hơn cho trận đấu thứ hai", ông De la Fuente cho biết.

HLV Tây Ban Nha cho rằng Lamine Yamal sẽ kịp bình phục chấn thương để góp mặt ở trận ra quân tại World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Yamal dính chấn thương gân kheo chân trái trong màu áo Barcelona ở trận đấu La Liga hôm 22/4. Chấn thương khiến tài năng trẻ này từng lo ngại sẽ lỡ hẹn với World Cup 2026.

Ở tuổi 18, Yamal được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Anh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò đầu tàu trong hành trình chinh phục chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử của đội tuyển xứ bò tót.

Mỹ giám sát đội tuyển Iran

Mỹ khẳng định không có vấn đề đối với các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội tuyển Iran tham dự giải đấu. Tuy nhiên, nước chủ nhà sẽ tiến hành kiểm tra kỹ thành phần phái đoàn đi cùng đội bóng nhằm bảo đảm không có cá nhân nào liên quan đến các tổ chức mà họ coi là khủng bố.

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc có những cá nhân không liên quan đến bóng đá, hoặc có mối liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hay các tổ chức tương tự, đi cùng phái đoàn. Vì vậy, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao vấn đề này", ông Rubio nói.

Đội tuyển Iran sẽ đá trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026 gặp Mali tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4/6. Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), trận đấu sẽ diễn ra mà không có khán giả và sự tham dự của giới truyền thông. FFIRI cho biết việc tổ chức trận đấu kín được quyết định theo đề xuất của ban huấn luyện nhằm phục vụ các mục tiêu chuyên môn và chiến thuật trước ngày World Cup khởi tranh.