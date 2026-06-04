Amivantamab là gì, dùng cho nhóm bệnh ung thư nào?

(VTC News) -

Những ngày gần đây, thông tin về một loại thuốc tiêm amivantamab giúp một số bệnh nhân ung thư đáp ứng tốt thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người bệnh và người nhân đặt câu hỏi liệu đây có phải là "thuốc thần kỳ" có thể chữa khỏi ung thư hay không, ai có thể sử dụng và chi phí điều trị là bao nhiêu.

Theo ThS.BS Trịnh Thế Cường, khoa Hóa trị liệu, Bệnh viện E, người dân cần hiểu đầy đủ bản chất khoa học của loại thuốc này để tránh kỳ vọng quá mức ,hoặc tự ý tìm mua khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Thuốc amivantamab dùng cho nhóm bệnh ung thư nào?

Amivantamab là một kháng thể đặc hiệu kép tác động đồng thời lên hai đường tín hiệu EGFR và MET - những cơ chế liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư. Đây là thành tựu của y học hiện đại, không phải thực phẩm chức năng hay thuốc có thể sử dụng cho mọi loại ung thư.

Tại Việt Nam, amivantamab được cấp số đăng ký lưu hành dưới dạng lọ truyền tĩnh mạch 350 mg/7 ml. Trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, thuốc được chỉ định cho một số nhóm bệnh nhân có đột biến EGFR nhất định như EGFR exon 20 insertion hoặc EGFR exon 19 deletion/L858R trong những bối cảnh điều trị cụ thể.

Điều đó đồng nghĩa không phải mọi bệnh nhân ung thư phổi đều có thể sử dụng amivantamab. Việc chỉ định cần dựa trên xét nghiệm đột biến gene và đánh giá toàn diện của bác sĩ chuyên khoa ung thư.

Trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, thuốc amivantamab được chỉ định cho một số nhóm bệnh nhân. (Ảnh minh hoạ: Như Loan)

Nghiên cứu nào khiến amivantamab gây chú ý?

Làn sóng quan tâm gần đây xuất phát từ nghiên cứu OrigAMI-4 vừa được công bố trên Tạp chí Ung thư Lâm sàng Mỹ.

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của amivantamab dạng tiêm dưới da ở bệnh nhân ung thư đầu cổ tế bào vảy tái phát hoặc di căn, không liên quan virus HPV, sau khi đã thất bại với hóa trị và điều trị miễn dịch. Đây được xem là một trong những nhóm bệnh nhân khó điều trị nhất hiện nay.

Kết quả trên 102 bệnh nhân cho thấy tỷ lệ đáp ứng khách quan đạt 42%. Trong đó, khoảng 15% bệnh nhân đạt đáp ứng hoàn toàn, tức khối u không còn xuất hiện trên các phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Khoảng 27% bệnh nhân đạt đáp ứng một phần với sự thu nhỏ đáng kể của khối u.

Thời gian sống không bệnh tiến triển trung vị đạt 6,8 tháng.

Theo các chuyên gia, đây là kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh các lựa chọn điều trị cho nhóm bệnh nhân này còn hạn chế.

Thuốc tiêm ung thư khiến khối u 'biến mất' sau vài tuần, bác sĩ nói gì?

Khối u biến mất không đồng nghĩa khỏi ung thư

Dù kết quả nghiên cứu mang lại nhiều hy vọng, các chuyên gia nhấn mạnh rằng người bệnh cần hiểu đúng ý nghĩa của những con số này.

Trước hết, việc khối u biến mất trên phim chụp không đồng nghĩa bệnh đã được chữa khỏi hoàn toàn. Các tế bào ung thư ở mức độ vi thể vẫn có thể tồn tại và tiếp tục phát triển sau đó.

Bên cạnh đó, thời gian kiểm soát bệnh vẫn có giới hạn. Chỉ số sống không bệnh tiến triển trung vị 6,8 tháng cho thấy sau khoảng thời gian này, một nửa số bệnh nhân trong nghiên cứu đã xuất hiện tình trạng bệnh tiến triển trở lại.

Do đó, amivantamab được xem là thuốc giúp kiểm soát bệnh và kéo dài thời gian sống, chứ chưa thể coi là giải pháp chữa khỏi hoàn toàn ung thư.

Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu OrigAMI-4 chỉ áp dụng cho ung thư đầu cổ tế bào vảy không liên quan HPV. Không có cơ sở khoa học để suy diễn rằng thuốc sẽ mang lại hiệu quả tương tự cho các bệnh ung thư khác như ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư vú hay nhiều loại ung thư khác.

Thuốc amivantamab giá bao nhiêu?

Chi phí điều trị là một trong những rào cản lớn nhất với người bệnh.

Theo tính toán dựa trên phác đồ sử dụng trong nghiên cứu OrigAMI-4, nếu quy đổi tương đương sang dạng truyền tĩnh mạch 350 mg hiện lưu hành tại Việt Nam, với giá kê khai khoảng 34,5 triệu đồng mỗi lọ, một bệnh nhân nặng khoảng 60 kg có thể phải chi gần 1,4 tỷ đồng tiền thuốc chỉ trong ba tháng đầu điều trị.

Khoản chi này chưa bao gồm các chi phí khác như xét nghiệm theo dõi, truyền dịch, điều trị tác dụng phụ, viện phí và chi phí đi lại.

Theo ThS.BS Trịnh Thế Cường, amivantamab là bước tiến đáng ghi nhận của y học hiện đại với những dữ liệu lâm sàng tích cực. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị chỉ đạt được khi thuốc được sử dụng đúng đối tượng, đúng chỉ định và đúng thời điểm.

Người bệnh không nên tự ý tìm mua thuốc trôi nổi hoặc kỳ vọng đây là giải pháp có thể chữa khỏi mọi loại ung thư. Mỗi quyết định điều trị cần được cân nhắc trên nhiều yếu tố, bao gồm loại bệnh, giai đoạn bệnh, đặc điểm sinh học khối u, khả năng chi trả và mục tiêu điều trị.

Đối với bệnh nhân ung thư, hy vọng luôn rất quan trọng. Tuy nhiên, hy vọng cần được xây dựng trên nền tảng của những thông tin y khoa chính xác, đầy đủ và khoa học.