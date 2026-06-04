Chuyên gia nam học: Đừng 'chạy KPI' trong chuyện chăn gối

Bạn N.V.T. (26 tuổi, ở Đồng Nai) chuẩn bị lập gia đình. Trong chuyện quan hệ với bạn đời, bạn T. cho rằng mình rất có nhu cầu và mong muốn cao. Tuy nhiên, khi tâm sự với bạn bè, anh T. được khuyên không nên dồn dập quá bởi “tốt mái hại trống”, gây hao tổn sức khỏe rất khó hồi phục. Vì thế, trước khi cưới, bạn T. đã tìm gặp bác sĩ để được tư vấn về việc nên quan hệ bao nhiêu lần 1 tuần là phù hợp, đảm bảo sức khỏe mà không khiến bạn đời thấy “hậm hực”?

Đừng chạy KPI trong quan hệ

Trước vấn đề này, chuyên gia sức khỏe nam giới TS.BS.CK2. Trà Anh Duy cho biết mới cưới, chuyện vợ chồng “nóng máy” hơn bình thường là dễ hiểu. Nhưng nếu hỏi bao nhiêu lần một tuần là tốt, câu trả lời y học không phải là “càng nhiều càng khỏe”, mà là cả hai cùng thoải mái, đồng thuận và không kiệt sức.

“Tần suất tình dục khác nhau ở mỗi người. Có cặp 1 lần/tuần đã thấy đủ, có cặp 2–3 lần/tuần vẫn vui khỏe. Quan trọng là sau đó không đau, không mệt kéo dài, không áp lực và không biến chuyện thân mật thành… bài kiểm tra phong độ”, vị chuyên gia này cho biết.

Với nhiều cặp đôi khỏe mạnh, 1-3 lần mỗi tuần có thể là mức tham khảo hợp lý, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự hài lòng và gắn kết của cả hai. (Ảnh: AI)

Theo nghiên cứu của Muise, Schimmack và Impett (2016) công bố trên Social Psychological and Personality Science, khảo sát hơn 30.000 người cho thấy tình dục có liên quan đến hạnh phúc trong mối quan hệ, nhưng lợi ích không tăng thêm rõ rệt khi vượt quá khoảng 1 lần/tuần.

Bác sĩ Trà Anh Duy cho biết, giai đoạn đầu hôn nhân thường nhiều cảm xúc mới mẻ, ham muốn tình dục cũng có thể cao hơn. Tuy nhiên, cơ thể vẫn cần nghỉ ngơi. Nam giới không phải “máy phát điện”, còn phụ nữ cũng cần cảm giác thoải mái, an toàn và sẵn sàng.

Với nhiều cặp khỏe mạnh, 1–3 lần/tuần có thể là mức tham khảo hợp lý. Nhưng đây không phải “định mức bắt buộc”. Ít hơn mà vui, nhiều hơn mà cả hai vẫn khỏe thì đều có thể bình thường.

Khi nào là quá sức?

Theo nghiên cứu của Roels và Janssen (2020) công bố trên The Journal of Sexual Medicine, giao tiếp tình dục (sexual communication) có vai trò quan trọng với sự hài lòng của các cặp đôi. Nói đời thường: hỏi nhau “ổn không?” quan trọng hơn hỏi “tuần này mấy lần?”.

Do đó, cần giảm nhịp hoặc đi khám nếu sau quan hệ thường xuyên mệt rã rời, đau vùng sinh dục, tiểu buốt, giảm ham muốn rõ, rối loạn cương lặp lại, hoặc một trong hai người cảm thấy bị ép buộc, lo lắng, né tránh gần gũi.

Theo bác sĩ Trà Anh Duy, “tốt mái hại trống” nghe vui, nhưng không nên hiểu rằng quan hệ tình dục làm nam giới yếu đi. Vấn đề nằm ở chỗ cố quá sức, thiếu ngủ, stress và áp lực chứng minh bản lĩnh. Với cặp mới cưới, 1–3 lần/tuần là khoảng tham khảo dễ chịu, nhưng tần suất tốt nhất vẫn là tần suất khiến cả hai thấy vui, khỏe, đồng thuận và gắn kết.