Tin mới nhất áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 7h ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Khoảng 7h ngày 6/6, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), duy trì hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới
Hôm nay 4/6, TP Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.
Ngày mai 5/6, khu vực này tiếp diễn mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất giảm còn 35°C, thấp nhất 27°C. Mưa dông sau những ngày nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đợt mưa này không kéo dài lâu, từ 6-8/6, nắng nóng tái diễn ở Hà Nội, trời ít mây. Nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, thấp nhất 27-28°C.
Ngày 9/6, Hà Nội đón mưa giải nhiệt. Nhiệt độ cao nhất giảm còn 33°C, tuy nhiên nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, phổ biến 27°C.
Trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo, từ 10-13/6, nắng nóng quay trở lại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 35-36°C, thấp nhất phổ biến 26°C.
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