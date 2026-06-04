Nét đặc biệt tháp Chăm khiến Khánh Hòa kiến nghị nắn đường sắt tốc độ cao bảo vệ

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Lãnh đạo Triều Tiên thị sát cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới Ông Kim Jong-un kêu gọi tăng cường lực lượng hạt nhân của Triều Tiên với tốc độ "theo cấp số nhân" khi thị sát cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động.

Israel-Lebanon đồng ý thoả thuận ngừng bắn Israel và Lebanon nhất trí khôi phục lệnh ngừng bắn mong manh sau đàm phán với Mỹ.

Chuyên gia nam học: Đừng 'chạy KPI' trong chuyện chăn gối Chuyên gia nam học khuyên không nên "chạy KPI" tần suất trong chuyện chăn gối; 1-3 lần mỗi tuần có thể là mức tham khảo hợp lý với nhiều cặp đôi khỏe mạnh.

Cách vệ sinh thớt gỗ bị mốc để an toàn khi nấu ăn Thớt gỗ bị mốc tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc chéo cho thực phẩm; một số nguyên liệu tự nhiên sẽ giúp bạn làm sạch thớt gỗ triệt để và phục hồi độ an toàn.

Bố mẹ do tôi chăm, khi họ qua đời tôi bị các anh đuổi khỏi nhà để chia tài sản Sau nhiều năm ở vậy nuôi bố mẹ cho đến lúc các cụ qua đời, tôi bị các anh trai đuổi ra khỏi nhà để họ chia tài sản thừa kế.

Đào móng công trình khiến nhà bên nứt toác, nguy cơ sập đổ: Ai phải bồi thường? Vụ nhà dân ở Bắc Ninh bị nứt, nghiêng nguy hiểm sau khi công trình liền kề đào móng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

Bên trong sân vận động 5,5 tỷ USD hiện đại nhất World Cup 2026 có gì? SoFi không chỉ là một trong những sân vận động đắt đỏ nhất thế giới mà còn được xem là biểu tượng công nghệ của World Cup 2026.

Sở GD&ĐT Hà Nội chốt cách chấm bài toán thi lớp 10 gây tranh luận Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông tin về cách chấm và cho điểm với việc đặt điều kiện ở câu 5 đề thi vào lớp 10 năm 2026, nội dung nhận được nhiều ý kiến tranh luận.

Hạ viện Mỹ kêu gọi chấm dứt xung đột với Iran, chỉ trích ông Trump Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết do đảng Dân chủ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran, giáng đòn mạnh vào ông Trump.

Giá xăng dầu hôm nay 4/6: Chưa dừng tăng Lúc 6h ngày 4/6, giá dầu WTI là 95,50 USD/thùng, tăng 1,61 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ là 97,81USD/thùng, tăng 1,81 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Có bao nhiêu con mèo trong bức ảnh 'hoa mắt' này? Bức ảnh chồng chéo hàng chục chú mèo vàng này đang khiến dân mạng "hoa mắt chóng mặt" đi tìm đáp án.

Thuốc ung thư khiến 'khối u biến mất sau vài tuần' có giá bao nhiêu? Amivantamab - thuốc ung thư đang gây sốt truyền thông quốc tế với thông tin giúp khối u "biến mất" - đã có mặt ở Việt Nam với mức chi phí điều trị tới hàng tỷ đồng.

Vì sao Mỹ gấp rút nâng cấp tiêm kích F-35? Washington được cho là buộc phải sửa đổi hệ thống bảo mật cốt lõi của F-35, trước nguy cơ công nghệ lượng tử Trung Quốc làm thay đổi cuộc chơi quân sự.

Giá vàng hôm nay 4/6: Tiếp tục giảm mạnh Sáng 4/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.445 USD/ounce, giảm 37 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

So sánh VinFast VF8 Eco và VF8 Plus: Lựa chọn nào phù hợp với bạn? Tìm hiểu sự khác biệt giữa VinFast VF8 Eco và VF8 Plus để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất cho nhu cầu và ngân sách của bạn.

Kỳ nhân Trung Quốc đội cối đá leo núi luyện thiết đầu công Ông Trương Huân Mộc được người dân ở Giang Hạ (Vũ Hán, Trung Quốc) gọi là “kỳ nhân thiết đầu công” với phương pháp tập luyện không giống ai.

Đội tuyển của Việt Nam vô địch Free Fire Đông Nam Á, nhận thưởng 2,6 tỷ đồng Vượt qua 11 đối thủ mạnh nhất khu vực, SECRET WAG lần đầu đưa Việt Nam lên ngôi vô địch Free Fire Đông Nam Á trên sân nhà.

Mức giá 'như từ 10 năm trước' của Vinhomes Sài Gòn Park hút khách hàng miền Bắc Tại phía Nam, Vinhomes Sài Gòn Park đang tạo nên một cơn sốt khiến nhà đầu tư cả nước đều phải chạy đua trước khi cơ hội hiếm có trong hàng thập kỷ khép lại.

Tôi có đóng tiền khi con về quê nghỉ hè nhưng chị dâu cho ăn uống đạm bạc Bữa cơm ở quê lặp đi lặp lại chỉ có cá kho, thịt rang hoặc trứng rán, tôi sợ con ăn kém đi, nhưng chị dâu cứ bảo các con của chị cũng lớn lên nhờ mâm cơm như vậy.

10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, Hà Nội xử lý ra sao? Hà Nội đang phát sinh khoảng 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, gây áp lực lớn tới môi trường, hệ thống thu gom và xử lý.

Nam diễn viên 'cả đời chỉ đóng vai phụ', giờ ngồi không vẫn kiếm bộn tiền Là cao thủ võ thuật ngang cơ Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan nhưng nam diễn viên này chỉ luôn được đảm nhận những vai diễn phụ.

Chiếc Cadillac trong MV đình đám của Justin Bieber được bán đấu giá Chiếc Cadillac Coupe deVille 1968 xuất hiện trong MV Peaches của Justin Bieber đang được đấu giá tại Mỹ, toàn bộ số tiền thu được dành cho hoạt động từ thiện.

Tây Ninh ủng hộ Vinamilk mở rộng trang trại, sớm triển khai nhà máy chế biến sữa Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh ghi nhận những đóng góp của Vinamilk đối với kinh tế địa phương, bày tỏ sự ủng hộ với kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhâm nhi trâu gác bếp cùng 2 cốc bia, người đàn ông bị phạt 7 triệu Nghĩ chỉ uống 2 cốc bia cùng chút trâu gác bếp sẽ không ảnh hưởng, ông T. (ở Hà Nội) vẫn lái xe máy về nhà và bị CSGT xử phạt 7 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn.

Cách vệ sinh sâu cho máy giặt mà không cần gọi thợ Máy giặt lâu ngày không vệ sinh sẽ tích tụ vi khuẩn, nấm mốc gây hại; bạn hoàn toàn có thể tự bảo dưỡng thiết bị một cách an toàn, hiệu quả mà không cần gọi thợ.

Khách chịu chi tiền bảo dưỡng xe chạy xăng E10, thợ sửa xe hốt bạc Đón đầu xăng E10, nhiều người đã tìm đến dịch vụ bảo dưỡng xe để đảm bảo chất lượng tốt nhất, các cửa hàng xe được dịp kiếm lời.

6 cây dây leo trồng trước nhà vừa đẹp mắt vừa che nắng hiệu quả Không chỉ giúp tạo điểm nhấn xanh mát cho mặt tiền ngôi nhà, nhiều cây dây leo còn giúp che nắng, giảm nhiệt hiệu quả trong những ngày hè oi bức.

Dự báo thời tiết 4/6: Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi đón mưa lớn Ngày 4/6, miền Bắc nhiều nơi nắng nóng với nhiệt độ cao trên 37°C, từ đêm, khu vực này có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Thủ tướng Timor-Leste sắp thăm chính thức Việt Nam Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.