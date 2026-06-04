Lãnh đạo Triều Tiên thị sát cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới

(VTC News) -

Bức ảnh được công bố cùng thời điểm cho thấy cơ sở này có thể được sử dụng để làm giàu uranium. Vị trí của cơ sở hiện vẫn chưa được công khai.

Trong chuyến thăm cơ sở này hôm 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được thông báo về kế hoạch sản xuất dài hạn của cơ sở và cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát Viện vũ khí hạt nhân và cơ sở sản xuất vật liệu vũ khí hạt nhân hồi 2024. (Ảnh: KCNA)

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un thông tin thêm nhiệm vụ của Triều Tiên là "tiếp tục mở rộng và tăng cường lực lượng hạt nhân quốc gia, trụ cột trong việc thực hiện chiến lược răn đe xung đột và tiến hành xung đột, phát huy triệt để vị thế của quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân".

Theo hãng thông tấn KCNA, ông Kim Jong-un từng tuyên bố sẽ duy trì vị thế của Triều Tiên như một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và cho biết Hàn Quốc đã bị liệt vào danh sách những quốc gia "thù địch nhất".

Hôm 27/5, Hàn Quốc cũng tố Triều Tiên phóng một số vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo, ngoài khơi bờ biển phía tây nước này, đây là vụ thử nghiệm mới nhất trong loạt vụ thử nghiệm trong năm nay. Các tên lửa đã bay khoảng 80 km.

Nhiều nhà phân tích cho rằng bằng việc tiến hành một loạt vụ thử tên lửa trong những tháng gần đây, Bình Nhưỡng có thể đang cố gắng tận dụng sự suy yếu của chuẩn mực quốc tế để củng cố vị thế hạt nhân.

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng một số vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo, ngoài khơi bờ biển phía tây nước này, đây là vụ thử nghiệm mới nhất trong loạt vụ thử nghiệm trong năm nay. Các tên lửa đã bay khoảng 80 km.

Nhiều nhà phân tích cho rằng bằng việc tiến hành loạt vụ thử tên lửa trong những tháng gần đây, Bình Nhưỡng có thể đang cố gắng củng cố vị thế hạt nhân của mình.