CEO Group khởi công khu đô thị mới CEOHomes Hana Garden

Được phát triển trên quy mô 20,3ha, CEOHomes Hana Garden là khu đô thị tích hợp, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cung cấp 511 sản phẩm thấp tầng, 2 tòa chung cư thương mại và 4 tòa nhà ở xã hội, hướng tới đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực và đầu tư trung - dài hạn trong bối cảnh thị trường đang dịch chuyển về các khu vực có hạ tầng hoàn thiện và dư địa tăng trưởng rõ rệt.

Dự án sở hữu vị trí thuận lợi khi một mặt tiếp giáp Quốc lộ 23B, gần 1km mặt tiền đường Mê Linh rộng 100m và liền kề trung tâm hành chính khu vực. Từ đây, cư dân có thể kết nối nhanh chóng tới nội đô Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài cũng như các khu công nghiệp lân cận - yếu tố quan trọng bảo đảm giá trị sử dụng thực và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Lễ khởi công dự án.

Lấy cảm hứng từ truyền thống trồng hoa của vùng đất Mê Linh, CEOHomes Hana Garden được định vị là nơi sắc hồng của di sản địa phương được chuyển hóa thành biểu tượng của một cộng đồng đô thị mới - văn minh, hiện đại và bền vững giữa trục phát triển phía Bắc Thủ đô.

Kiến trúc tân cổ điển châu Âu được lựa chọn làm phong cách chủ đạo, mang đến diện mạo thanh lịch, đồng bộ và có tính nhận diện cao. Hệ thống tiện ích nội khu được quy hoạch đầy đủ với trường học, khu thể thao đa năng (tennis, pickleball, bóng rổ…), bể bơi, sân chơi trẻ em, clubhouse, siêu thị, văn phòng, bãi đỗ xe cùng các không gian sinh hoạt cộng đồng như công viên hoa kết hợp gym ngoài trời, vườn tượng, thư viện xanh miễn phí, ecopath…

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Tập đoàn CEO trong quá trình hoàn thiện pháp lý và triển khai dự án phù hợp với quy hoạch chung của Hà Nội. Theo Thứ trưởng, việc phát triển các khu đô thị có hạ tầng đồng bộ sẽ góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đại diện lãnh đạo xã Quang Minh, ông Nguyễn Thanh Liêm - Thành ủy viên, đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã bày tỏ kỳ vọng dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị địa phương, tạo thêm việc làm, thúc đẩy thương mại - dịch vụ phát triển, gia tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế khu vực phía Bắc Thủ đô.

Phối cảnh dự án.

Tiến sĩ, Luật sư Đoàn Văn Bình - Chủ tịch Tập đoàn CEO cho biết dự án được phát triển trên cơ sở tôn trọng và khai thác giá trị văn hóa của vùng đất Mê Linh - quê hương Hai Bà Trưng huyền thoại, địa danh nổi tiếng với nghề trồng hoa truyền thống.

“Chúng tôi lựa chọn tên thương mại “Hana garden” – “Vườn hoa” - với mong muốn kiến tạo một không gian sống đẹp, xanh và đáng sống; nơi mỗi ngôi nhà không chỉ là tài sản, mà là tổ ấm hạnh phúc, gắn với cộng đồng và những giá trị bền vững theo thời gian”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo ông, dự án sẽ góp phần kiến tạo kiến trúc cảnh quan, cải thiện diện mạo hạ tầng khu vực, hỗ trợ quá trình giãn dân nội đô và bổ sung nguồn cung giá phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Ngay trong giai đoạn đầu, dự án đã đóng góp 2.134 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho ngân sách Nhà nước; dự kiến tạo hàng nghìn việc làm trong quá trình xây dựng và hàng trăm việc làm khi đi vào vận hành, qua đó lan tỏa tích cực tới phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào tăng trưởng hai con số của địa phương và Thủ đô Hà Nội.