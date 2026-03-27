Khởi công Apec Golden Palace giữa trung tâm đô thị Lạng Sơn

Apec Golden Palace Lạng Sơn tọa lạc tại số 85 đường Lê Đại Hành - khu vực được xem là “trái tim” của đô thị khi hội tụ các trục giao thông huyết mạch, trung tâm hành chính và hệ thống thương mại - dịch vụ hiện hữu. Đây cũng là khu vực được ưu tiên trong chiến lược mở rộng không gian đô thị của thành phố.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, đặc biệt với các khu đất đủ điều kiện phát triển tổ hợp cao tầng, việc bổ sung một dự án quy mô được kỳ vọng sẽ góp phần tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng tập trung và hiện đại hơn.

Apec Golden Palace được phát triển theo mô hình tổ hợp căn hộ cao tầng đa dạng, trong đó có các sản phẩm penthouse được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp. Dự án tích hợp hệ tiện ích “all-in-one”, kết hợp không gian thương mại, dịch vụ và tiện ích nội khu, hướng tới nhu cầu sống tiện nghi tại đô thị.

Phối cảnh dự án.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (API) triển khai, với sự tham gia phát triển và vận hành của Mandala Homes - đơn vị hiện quản lý hơn 3.000 phòng khách sạn, căn hộ cao cấp và biệt thự nghỉ dưỡng trên toàn quốc, qua đó được kỳ vọng đảm bảo chất lượng triển khai và vận hành.

Apec Golden Palace được định hướng là tổ hợp penthouse - căn hộ - khách sạn lưu trú cao cấp, hướng tới thiết lập tiêu chuẩn sống mới tại Lạng Sơn. Dự án được thiết kế với cảm hứng từ hình ảnh “ngọn hải đăng”, biểu tượng của sự dẫn dắt và phát triển, tạo điểm nhấn kiến trúc tại khu vực trung tâm.

Đáng chú ý, dòng sản phẩm penthouse tại dự án được thiết kế như những “biệt thự trên không”, sở hữu không gian riêng biệt cùng tầm nhìn panorama bao quát thành phố và cảnh quan núi non. Phân khúc này được xem là yếu tố góp phần nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm và đa dạng hóa cơ cấu dự án

Tại Lạng Sơn, nguồn cung căn hộ cao tầng vẫn còn tương đối hạn chế khi phần lớn thị trường là nhà ở thấp tầng hoặc các dự án quy mô nhỏ. Việc bổ sung thêm một tổ hợp căn hộ cao tầng được quy hoạch đồng bộ được kỳ vọng sẽ đa dạng hóa lựa chọn nhà ở, đặc biệt trong bối cảnh dân số đô thị gia tăng và xu hướng dịch chuyển về khu vực trung tâm ngày càng rõ nét.