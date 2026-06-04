Chỉ cần học giỏi, có thể tốt nghiệp đại học sau 1,5 năm

Bộ GD&ĐT vừa có dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học, lấy ý kiến từ nay đến 11/6.

Đề xuất sinh viên được rút ngắn thời gian đào tạo

Cũng theo dự thảo, Bộ GD&ĐT cho phép sinh viên các chương trình đào tạo tài năng ở bậc đại học, đạt điểm trung bình tích lũy loại giỏi được rút ngắn thời gian đào tạo, miễn là không tốt nghiệp sớm hơn 1/2 thời gian chuẩn.

Hiện tại, theo khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, thời gian chương trình đào tạo trình độ đại học được quy định chung khoảng 3-5 năm học tập trung. Như vậy, nhóm sinh viên loại giỏi có thể tốt nghiệp sớm nhất 1,5 năm (với chương trình 3 năm) và 2,5 năm (với chương trình 5 năm).

Với sinh viên nói chung, bộ đề xuất thời gian đào tạo tối thiểu để người học hoàn thành chương trình đào tạo không ít hơn 2/3 và thời gian đào tạo tối đa không vượt quá 2,5 lần thời gian đào tạo nói trên.

Sinh viên Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM. (Ảnh minh họa: Phương Lâm)

Như vậy, với quy định này, sinh viên có thể tốt nghiệp sớm trong khoảng 2-3,3 năm, hoặc có thể kéo dài 7,5-12,5 năm, tùy thời gian đào tạo chuẩn của mỗi trường.

Lần đầu tiên có chứng chỉ giáo dục đại học

Dự thảo lần đầu tiên bổ sung quy định về chứng chỉ giáo dục đại học - loại chứng chỉ xác nhận kết quả hoàn thành học phần hoặc một phần chương trình đào tạo.

Theo đó, cơ sở đào tạo sẽ xác nhận, cấp chứng chỉ giáo dục đại học cho kết quả học tập đã tích lũy của người học khi hoàn thành học phần hoặc một phần của chương trình đào tạo.

Chứng chỉ giáo dục đại học có thời hạn giá trị tối đa 60 tháng hoặc không vượt quá gấp 1,5 lần thời gian đào tạo chuẩn của chương trình đào tạo kể từ ngày được cấp hoặc được công nhận chứng chỉ. Sau thời hạn trên, sinh viên phải học lại để tích lũy đủ tín chỉ của chương trình đào tạo.

Kết quả học tập sinh viên đã tích lũy được cơ sở đào tạo xem xét công nhận, chuyển đổi sang tín chỉ của những học phần trong chương trình đào tạo theo học dựa trên khối lượng học tập, chuẩn đầu ra của học phần, môn học.

Bộ cũng yêu cầu các trường công khai quy định việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi chứng chỉ giáo dục đại học, tín chỉ. Đối với việc công nhận tín chỉ, khối lượng tối đa được công nhận, chuyển đổi không vượt quá 40% khối lượng học tập của chương trình đào tạo (trừ đối tượng học liên thông).

Theo Bộ GD&ĐT, quy định này tạo cơ chế để ghi nhận từng giai đoạn học tập của người học, tăng khả năng tích lũy, công nhận và chuyển đổi kết quả học tập giữa các chương trình đào tạo.

Đây cũng là cơ sở để người học có thể từng bước tích lũy kết quả học tập theo nhu cầu và điều kiện của bản thân, thay vì chỉ được ghi nhận khi hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo.

Bên cạnh đó, sinh viên được cơ sở đào tạo xem xét công nhận để chuyển đổi tín chỉ của các học phần trên cơ sở kết quả học tập từ xa hoặc các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm mà sinh viên đã tích lũy được thông qua quá trình học tập, làm việc khi bảo đảm các yếu tố theo quy định.

Dự thảo cũng cho phép học sinh THPT thuộc đối tượng được miễn thi tốt nghiệp được đăng ký học tích lũy tín chỉ giáo dục đại học.

Bộ nhận định các quy định này hướng tới việc ghi nhận những gì người học đã học được, làm được và chứng minh được năng lực, thay vì chỉ công nhận kết quả học tập theo con đường truyền thống. Qua đó tạo điều kiện để người học có nhiều lựa chọn và lộ trình học tập linh hoạt hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo, đồng thời thúc đẩy học tập suốt đời trong bối cảnh tri thức và kỹ năng cần được cập nhật liên tục.