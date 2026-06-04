Phát hiện nhóm người nước ngoài dương tính ma túy, nghi lừa đảo xuyên quốc gia

(VTC News) -

Ngày 4/6, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ 26 người mang quốc tịch Malaysia lưu trú tại nhiều khách sạn trên địa bàn, nghi liên quan đến hoạt động sử dụng ma túy và lừa đảo qua mạng xuyên biên giới.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Thủ Đức nhận được phản ánh của người dân về một nhóm người nước ngoài lưu trú dài ngày tại cơ sở lưu trú A.T.H trên đường 37, có biểu hiện bất thường như ít tiếp xúc với bên ngoài, sinh hoạt khép kín và thường xuyên ra vào nơi ở vào ban đêm.

Nhóm người nước ngoài dương tính ma tuý tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Sau thời gian xác minh, theo dõi, lực lượng chức năng ghi nhận nhóm người này chủ yếu đến từ khu vực Đông Nam Á và có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 22h30 ngày 3/6, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ kiểm tra cơ sở lưu trú A.T.H. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 5 người quốc tịch Malaysia.

Qua kiểm tra, công an thu giữ một túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy như ống thủy tinh, quẹt khò, đĩa sành và cân tiểu ly. Kết quả test nhanh cho thấy 4/5 người dương tính với chất ma túy.

Tang vật vụ án. (Ảnh Công an cung cấp)

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra còn phát hiện nhiều tài liệu, thiết bị điện tử và vật dụng có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông. Bên trong các phòng lưu trú xuất hiện nhiều phông nền, bảng hiệu mô phỏng cơ quan chức năng nước ngoài cùng các kịch bản cuộc gọi được chuẩn bị sẵn.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều máy tính và thiết bị mạng bị vứt bỏ bên ngoài khu vực lưu trú. Một số tài liệu được dịch sang tiếng Việt có nội dung mang nghĩa "Trụ sở cảnh sát quận Kangar" (Malaysia).

Từ các tài liệu, tang vật thu giữ và dữ liệu điện tử ban đầu, cơ quan công an nhận định đây có thể là địa điểm hoạt động có tổ chức của một nhóm đối tượng giả danh cơ quan chức năng để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến nhiều người hơn nhóm 5 đối tượng vừa bị phát hiện, ngay trong đêm 3/6, các tổ công tác tiếp tục kiểm tra khách sạn N.A và một địa điểm kinh doanh khác thuộc khách sạn này trên đường 18, phường Hiệp Bình.

Nhóm này dựng lên phông nền, bảng hiệu mô phỏng cơ quan chức năng nước ngoài.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm 21 người quốc tịch Malaysia đang lưu trú. Kết quả kiểm tra nhanh xác định 18 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Riêng tại các phòng 403 và 406, nơi có 5 người lưu trú, công an tiếp tục thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy cùng các tinh thể nghi là ma túy.

Do vụ việc có tính chất phức tạp, Công an phường Thủ Đức đã phối hợp Công an phường Hiệp Bình phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để mở rộng điều tra, làm rõ.