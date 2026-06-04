Đề nghị các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa

"Nước kẹo" không màu dùng để làm "phụ gia" ủ giá đỗ là hoạt chất 6-Benzylaminopurine, gây nguy hại tới sức khỏe về lâu dài.
Báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), vàng chính thức vượt qua trái phiếu chính phủ Mỹ để chiếm tới 27% tổng tài sản dự trữ toàn cầu.
Các món canh thanh mát này không chỉ ngon, dễ ăn khi trời nóng mà còn giúp làm mát, hỗ trợ duy trì chức năng gan.
Cập nhật bảng xếp hạng giải U19 Đông Nam Á 2026 mới nhất (vòng bảng), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của U19 Việt Nam.
Theo Nghị định mới được Chính phủ ban hành, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ 20 đơn vị, đồng thời đổi tên 2 vụ.
Đây là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, dự án môi trường, văn hóa và nhà ở xã hội quy mô lớn, được xem là động lực thúc đẩy phát triển TP.HCM giai đoạn mới.
Trường Đại học CMC dành quỹ học bổng “CMC – Vì bạn xứng đáng” trị giá 96 tỷ đồng cho thí sinh năm 2026, mở ra cơ hội học ngành An ninh mạng miễn 100% học phí.
Dù không còn hoạt động nghệ thuật song cuộc sống của mỹ nhân đầu tiên của Việt Nam đăng quang hai cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia vẫn được khán giả quan tâm.
Thuốc miễn dịch thế hệ mới Ivonescimab của Trung Quốc gây chấn động khi giúp kéo dài sự sống gần 28 tháng cho bệnh nhân ung thư phổi.
Chi tiết lịch thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2026: U19 Việt Nam đấu với U19 Indonesia, U19 Myanmar và U19 Timor Leste ở vòng bảng.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cấp phép cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tham dự V.League mùa giải 2026-2027 sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.
Báo Điện tử VTC News xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.
Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vừa cứu sống nam bệnh nhân người Nga bị vết thương thấu tim trong tình trạng nguy kịch và mang nhóm máu cực hiếm O Rh-.
Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam đấu với U19 Myanmar diễn ra lúc 16h ngày 4/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số U19 Việt Nam đấu với U19 Myanmar.
Từ 15h chiều nay 4/6, giá các loại xăng dầu giảm đồng loạt theo sự điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
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