Đề nghị các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa

(VTC News) -

Chiều 4/6, trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước các phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu De Ruyter (Hà Lan) tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng tái khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này.

Tàu tàu De Ruyter (Hà Lan).

Với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.