Bảng xếp hạng U19 Đông Nam Á 2026 mới nhất: U19 Việt Nam bằng điểm Indonesia

(VTC News) -

Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6 tại Indonesia với 11 đội tham dự. U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng U19 Indonesia, U19 Timor-Leste và U19 Myanmar. Bảng B gồm U19 Thái Lan, U19 Singapore, U19 Malaysia và U19 Brunei. Bảng C gồm U19 Australia, U19 Philippines và U19 Campuchia.

Theo thể thức giải U19 Đông Nam Á 2026, ba đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. U19 Việt Nam cần giành vị trí tối thiểu là nhì bảng A để cạnh tranh vé vào đấu loại trực tiếp.

U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

Bảng xếp hạng giải U19 Đông Nam Á 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải U19 Đông Nam Á 2026 theo thông tin chính thức từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Bảng A

XH Đội T HS Đ 1 U19 Việt Nam 1 3-0 3 2 U19 Indonesia 1 3-0 3 3 U19 Timor Leste 1 0-3 0 4 U19 Myanmar 1 0-3 0

Ở vòng bảng, các đội tuyển được xếp hạng theo số điểm. Nếu các đội bằng điểm, chỉ số phụ được ưu tiên xét tới là thành tích đối đầu (số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng tính riêng các trận đối đầu trực tiếp giữa những đội bằng điểm với nhau).

Bảng B

XH Đội T HS Đ 1 U19 Thái Lan 1 9-0 3 2 U19 Malaysia 1 3-0 3 3 U19 Singapore 1 0-3 0 4 U19 Brunei 1 0-9 0

Bảng C

XH Đội T HS Đ 1 U19 Australia 1 10-0 3 2 U19 Campuchia 0 0-0 0 3 U19 Philippines 1 0-10 0

Lịch thi đấu U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026

Ngày 1/6 - 16h: U19 Việt Nam 3-0 U19 Timor Leste.

Ngày 4/6 - 16h: U19 Việt Nam vs U19 Myanmar.

Ngày 7/6 - 20h: U19 Việt Nam vs U19 Indonesia.

Kết quả giải U19 Đông Nam Á 2026 mới nhất

U19 Việt Nam 3-0 U19 Timor Leste.

U19 Indonesia 3-0 U19 Myanmar.

U19 Thái Lan 9-0 U19 Brunei.

U19 Malaysia 3-0 U19 Singapore.

U19 Australia 10-0 U19 Philippines.

Lịch thi đấu của đội tuyển U19 Việt Nam.

Danh sách U19 Việt Nam

Thủ môn: Nguyễn Bảo Ngọc (Sông Lam Nghệ An), Hoa Xuân Tín (Công An TP.HCM), Phạm Huy Hoàng (TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF).

Hậu vệ: Hoàng Minh Hợi (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Tấn Minh (Sông Lam Nghệ An), Lê Tấn Dũng (Sông Lam Nghệ An), Lê Minh Nhật (PVF-CAND), Nguyễn Quốc Khánh (PVF-CAND), Lê Huy Việt Anh (TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF), Nguyễn Hoàng Nam (Thể Công Viettel), Đinh Xuân Khải (Thép Xanh Nam Định).

Tiền vệ: Trần Gia Hưng (PVF-CAND), Đào Quang Anh (PVF-CAND), Nguyễn Trọng Đức Vũ (TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF), Trương Gia Khôi (Huesca), Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Đậu Hồng Phong (Hà Nội), Nguyễn Thành Vinh (Quảng Nam).

Tiền đạo: Hoàng Trọng Duy Khang (TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF), Nguyễn Văn Bách (TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF), Hoàng Công Hậu (Huế), Trần Quốc Hoà (Quảng Ngãi), Nguyễn Thiên Phú (Hà Nội).