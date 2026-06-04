Hà Nội kiểm tra khẩn sau khi phát hiện gối cầu đường Vành đai 3 bị dịch chuyển

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa báo cáo về hiện tượng xô lệch một số gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 8 gối cầu bị trượt hoặc xoay lệch khỏi vị trí thiết kế, song hiện chưa ảnh hưởng đến khả năng khai thác an toàn của công trình.

Một số gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long được phát hiện bị dịch chuyển khỏi vị trí thiết kế sau thời gian khai thác.

Theo Ban Duy tu, tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long có chiều dài 5,367 km, trong đó phần cầu cạn dài 4,831 km. Công trình được đưa vào khai thác từ năm 2022 với quy mô 4 làn xe tiêu chuẩn cao tốc, tốc độ thiết kế 100 km/h. Toàn tuyến sử dụng 2.286 gối cầu các loại.

Trong quá trình kiểm tra, theo dõi định kỳ, đơn vị quản lý vận hành là Công ty CP Công trình giao thông 2 Hà Nội phát hiện hiện tượng xô lệch gối cầu tại các trụ P32, P44, P49 và P53.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại trụ P32 có 3 gối cầu đã trượt hoàn toàn khỏi đá kê. Ngoài ra, 5 gối cầu khác tại các trụ P44, P49 và P53 bị trượt hoặc xoay lệch từ 30% đến 60% diện tích tiếp xúc so với vị trí ban đầu.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban Duy tu đã triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn tạm thời như chèn các tấm gỗ tại vị trí gối cầu bị dịch chuyển nhằm giảm lực xung kích tác động lên đầu dầm khi phương tiện lưu thông qua khu vực.

Đồng thời, đơn vị quản lý cũng tiến hành kiểm tra tổng thể toàn bộ hệ thống gối cầu trên tuyến. Kết quả cho thấy ngoài 8 gối cầu nêu trên, chưa phát hiện thêm bất thường và công trình vẫn đáp ứng yêu cầu khai thác bình thường.

Theo đánh giá của các đơn vị tư vấn thiết kế và thi công, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng xô lệch gối cầu xuất phát từ đặc tính làm việc của kết cấu dầm bê tông dự ứng lực. Trong quá trình khai thác, dưới tác động của tải trọng giao thông và biến động nhiệt độ môi trường, dầm cầu có xu hướng co giãn theo thời gian. Bên cạnh đó, tại một số vị trí, bề mặt tiếp xúc giữa gối cầu và bản thép đệm chưa thực sự đồng đều, khiến gối cầu dịch chuyển dần khỏi vị trí thiết kế.

Hà Nội vừa phát hiện 8 gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao bị trượt, xoay lệch khỏi vị trí thiết kế do ảnh hưởng của quá trình co giãn kết cấu và tải trọng khai thác.

Các chuyên gia nhận định, việc gối cầu bị dịch chuyển nhưng vẫn nằm trong phạm vi đáy dầm hiện chưa gây nguy hiểm tức thời đối với hoạt động giao thông. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài có thể làm giảm diện tích tiếp xúc chịu lực, dẫn tới phân bố tải trọng không đều, ảnh hưởng đến khe co giãn, lan can cầu và tuổi thọ công trình.

Trong trường hợp gối cầu tiếp tục dịch chuyển hoặc trượt hoàn toàn khỏi đáy dầm, nguy cơ hư hỏng kết cấu và mất an toàn khai thác có thể xảy ra.

Để xử lý trước mắt, Ban Duy tu kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội cho phép lập phương án sửa chữa các gối cầu bị xô lệch lớn tại các trụ P32, P44, P49 và P53. Giải pháp dự kiến gồm kích nâng kết cấu, đưa gối cầu trở lại đúng vị trí thiết kế và lắp đặt bổ sung hệ thống khung chặn chống trượt.

Nguồn kinh phí thực hiện được đề xuất sử dụng từ quỹ dự phòng của gói thầu quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông hiện nay.

Về lâu dài, Ban Duy tu đề xuất triển khai dự án sửa chữa tổng thể hệ thống gối cầu trên toàn tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, đồng thời nghiên cứu bổ sung các giải pháp chống trượt tương tự như đã áp dụng trên đoạn Pháp Vân - Mai Dịch.

Đơn vị cũng kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án Thăng Long để phối hợp đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm trong công tác thiết kế, thi công và quản lý khai thác đối với các công trình cầu tương tự trong thời gian tới.

Phi Long