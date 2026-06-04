Bảng giá xe Audi tháng 6/2026: Ưu đãi cao nhất đến 200 triệu đồng

(VTC News) -

Nhằm thúc đẩy doanh số trong giai đoạn thị trường ô tô dịp hè, Audi Việt Nam vừa đưa ra gói chính sách bán hàng mới. Theo đó, phần lớn các sản phẩm đang có mặt tại hệ thống đại lý đều được điều chỉnh giảm giá tiền mặt, tập trung mạnh vào các phiên bản thuộc dòng xe gầm cao Q-Series và một số mẫu xe kiểu dáng sedan, coupe.

Mẫu xe thuần điện mới Audi Q6 e-tron nhận mức giảm giá trực tiếp 200 triệu đồng trong dịp hè năm 2026.

Với nhóm xe gầm cao, khách hàng mua các phiên bản của Audi Q2 (giá khởi điểm 1,59 tỷ đồng), Audi Q3 (giá từ 1,89 tỷ đồng) và Audi Q3 Sportback (giá từ 2,06 tỷ đồng) đều được trừ trực tiếp 200 triệu đồng vào hợp đồng mua bán. Mức giảm tương tự cũng được áp dụng cho các dòng xe có kích thước lớn hơn như Audi Q7 (giá từ 3,799 tỷ đồng), Audi Q8 (giá từ 4,399 tỷ đồng) và cả mẫu xe thuần điện mới Audi Q6 e-tron (giá 3,199 tỷ đồng).

Chương trình dành riêng cho nhóm xe gầm cao này kéo dài từ ngày 01/06 đến ngày 12/08/2026. Ngoài phần giảm trừ tiền mặt, người mua ba mẫu xe lớn là Q7, Q8 và Q6 e-tron còn nhận thêm gói bảo hiểm thân vỏ cùng chế độ bảo dưỡng miễn phí trong thời gian 2 năm hoặc 40.000 ki-lô-mét.

Đối với nhóm xe kiểu dáng sedan và coupe, thời hạn ưu đãi ngắn hơn, chỉ áp dụng từ ngày 01/06 đến hết ngày 30/06/2026. Cụ thể, dòng xe Audi A5 với mức giá 2,429 tỷ đồng nhận ưu đãi 200 triệu đồng. Hai dòng xe cao cấp là Audi A7 Sportback (giá 3,099 tỷ đồng) và Audi A8L (giá từ 5,559 tỷ đồng) có mức hỗ trợ 100 triệu đồng. Toàn bộ xe phân phối chính hãng của thương hiệu này đều là xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Bảng giá xe Audi mới nhất tháng 6/2026