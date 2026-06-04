  • logo
Xuất bản ngày 04/06/2026 06:13 PM
Xuất bản ngày 04/06/2026 06:13 PM

Đắk Lắk đón 27 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia trở về đất mẹ

MINH HẰNG
MINH HẰNG
(VTC News) -

Đắk Lắk tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia.

Ngày 4/6, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Namhy sinh tại Campuchia.

Ngày 4/6, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Namhy sinh tại Campuchia.

Đây là những hài cốt liệt sĩ do Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tìm kiếm, quy tập được trong mùa khô 2025 - 2026 tại tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Đây là những hài cốt liệt sĩ do Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tìm kiếm, quy tập được trong mùa khô 2025 - 2026 tại tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Đoàn đại biểu tỉnh Mondulkirri (Vương quốc Campuchia) và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk làm lễ truy điệu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Mondulkirri (Vương quốc Campuchia) và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk làm lễ truy điệu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2001 đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2001 đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Riêng trong mùa khô 2025 - 2026, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã vượt qua nhiều khó khăn để tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 27 hài cốt liệt sĩ.

Riêng trong mùa khô 2025 - 2026, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã vượt qua nhiều khó khăn để tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 27 hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Trung ương, địa phương và nhân dân thành thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Trung ương, địa phương và nhân dân thành thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Nghi thức truy điệu các liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia.

Nghi thức truy điệu các liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia.

Tỉnh Đắk Lắk hiện đang tích cực triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, với mong muốn đưa những người con ưu tú của Tổ quốc còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về với quê hương, đồng đội và người thân.

Tỉnh Đắk Lắk hiện đang tích cực triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, với mong muốn đưa những người con ưu tú của Tổ quốc còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về với quê hương, đồng đội và người thân.

Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Vàng 24K có phải vàng 9999?

Vàng 24K có phải vàng 9999?

Vàng 24K và vàng 9999 là hai khái niệm quen thuộc trên thị trường vàng, tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu vàng 24K có phải vàng 9999 hay không?