Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 đến ngày 9/6/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ăn sáng và làm việc sáng 8/5/2026. (Ảnh: TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến ngày 9/6/2026.

Thông tin về các hoạt động chiều 4/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nước dành sự coi trọng đặc biệt và ưu tiên cao nhất cho nhau trong chính sách đối ngoại. Nội hàm gắn kết chiến lược được bổ sung vào quan hệ song phương nhằm định vị cho quan hệ Việt Nam - Lào trong bối cảnh mới.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển đa dạng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Các chuyến thăm cấp cao vừa qua mở ra giai đoạn phát triển mới về chất với việc hai bên thống nhất nhiều nội hàm quan trọng trong quan hệ song phương và định hướng cho quan hệ phát triển thực chất, hiệu quả và tin cậy hơn.

Trước đó, thông tin Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba cũng được công bố.

Quan hệ giữa Việt Nam và Timor-Leste phát triển tốt đẹp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Vào tháng 7 vừa qua, Việt Nam thành lập Đại sứ quán tại thủ đô của Timor-Leste. Hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Timor-Leste là điểm sáng với hoạt động hiệu quả của công ty Viettel Timor (Telemore), đóng góp đáng kể cho sự phát triển của ngành viễn thông Timor-Leste. Hai bên phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và Liên Hợp Quốc.

Trong thời gian các chuyến thăm, Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Timor-Leste sẽ có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng và có các cuộc hội kiến với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam cũng như có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Chủ đề của Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba là: "Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm". Diễn đàn sẽ có nhiều hoạt động phong phú với các phiên toàn thể về các chủ đề như: tự cường, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh năng lượng và mô hình phát triển.

Các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn bao gồm: tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong, bàn tròn thanh niên Đông Nam Á và tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo.

Diễn đàn sẽ có sự tham dự của lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và lãnh đạo cấp cao của các nước ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, địa phương, các chuyên gia và học giả trong nước cũng như quốc tế.

Đến nay, Ban tổ chức ghi nhận hơn 600 đại biểu đăng ký tham dự. Với sự tham gia đông đảo của các đại biểu từ nhiều khu vực, diễn đàn được kỳ vọng sẽ đưa ra được những ý tưởng mới, giải pháp sáng tạo và mở ra nhiều cơ hội hợp tác quan trọng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chung vì ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, hướng đến người dân.