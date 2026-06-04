Sau nhiều tháng thi công, khoảng 500m tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã được thảm nhựa, dần lộ diện hình hài tuyến giao thông trọng điểm của Hà Nội.
Video: Cận cảnh tuyến đường Vành đai 7.210 tỷ đồng đang 'thay da đổi thịt' ở Hà Nội.
Tại đoạn từ nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công, dài khoảng 500m, đơn vị thi công hoàn thành thảm nhựa trên một nửa bề rộng mặt đường. Hạ tầng giao thông tại khu vực này đang dần hoàn thiện, tạo nên diện mạo mới cho dự án sau thời gian dài triển khai.
Mặt đường rộng, bằng phẳng tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông trên tuyến La Thành và các khu vực lân cận vốn thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Tại nhiều vị trí trên tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, công tác hoàn thiện nền, mặt đường cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho giai đoạn thảm bê tông nhựa trong thời gian tới.
Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động, tổ chức thi công liên tục trên nhiều mũi nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của dự án.
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