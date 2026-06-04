Cận cảnh tuyến đường Vành đai 7.210 tỷ đồng đang 'thay da đổi thịt' ở Hà Nội

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Chủ tịch TP.HCM: Không để nơi cần vốn thiếu tiền, nơi có tiền không xài được Theo Chủ tịch TP.HCM xã phường nào không đáp ứng được kế hoạch về đầu tư công sẽ cắt vốn, không thể chấp nhận nơi thiếu tiền đầu tư, chỗ có tiền không sử dụng được.

Vàng 24K có phải vàng 9999? Vàng 24K và vàng 9999 là hai khái niệm quen thuộc trên thị trường vàng, tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu vàng 24K có phải vàng 9999 hay không?

U19 Việt Nam thắng U19 Myanmar 5-0 Chiều 5/6 tại Indonesia, U19 Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước U19 Myanmar ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026.

Sở Xây dựng TP.HCM cảnh báo chiêu trò môi giới, ‘bao đậu’ nhà ở xã hội Sở Xây dựng TP.HCM khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin nhà ở xã hội từ nguồn chính thức, cảnh giác với các chiêu trò môi giới nhận làm hồ sơ, “bao đậu”.

Cấm phát tán clip bạo lực học đường: Không phải che giấu sai phạm, mà là bảo vệ trẻ em Chủ trương cấm phát tán clip bạo lực học đường nhằm ngăn tổn thương lan rộng trên mạng, bảo vệ trẻ em khỏi “vòng bạo lực thứ hai”, không phải để che giấu sai phạm.

Bắt đầu quét radar trên đường Trường Sơn - nơi phát hiện 30 hài cốt liệt sĩ Lực lượng chức năng bắt đầu quét radar trên đường Trường Sơn ở Quảng Ngãi - nơi thời gian qua phát hiện tổng cộng 30 hài cốt liệt sĩ.

Iran phản bác tuyên bố của Kuwait, khẳng định vụ cháy do tên lửa Mỹ gây ra Iran tuyên bố thiệt hại tại Sân bay Quốc tế Kuwait do tên lửa Patriot của Mỹ bị trục trặc gây ra, trái ngược với khẳng định do Kuwait đưa ra trước đó.

Video: Thanh niên chạy xe máy trượt ngã vào gầm ô tô tải đang quay đầu Ô tô tải đang quay đầu bất ngờ nam thanh niên chạy xe máy phía sau lao tới, thắng gấp và trượt ngã vào gầm xe.

Điều tra về lao động cưỡng bức của Mỹ không phản ánh thực tế Việt Nam Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của ILO và các hiệp định thương mại tự do.

Khởi tố 2 kẻ giả danh phóng viên tống tiền lực lượng CGST 2 gã đàn ông giả danh phóng viên báo chí, thu thập thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động thực thi công vụ của lực lượng chức năng để trục lợi.

Đề nghị các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ về hoạt động của tàu De Ruyter (Hà Lan) tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

'Nước kẹo' dùng để ủ giá đỗ nguy hiểm thế nào? "Nước kẹo" không màu dùng để làm "phụ gia" ủ giá đỗ là hoạt chất 6-Benzylaminopurine, gây nguy hại tới sức khỏe về lâu dài.

Khẩn cấp phá dỡ 2 ngôi nhà sau sự cố đào móng công trình ở Bắc Ninh Sau sự cố đào móng công trình khiến nhà liền kề có nguy cơ sập đổ, chính quyền phường Bắc Giang khẩn cấp tháo dỡ 2 ngôi nhà để tránh nguy cơ tự đổ sập.

Vàng vượt trái phiếu Mỹ, trở thành tài sản dự trữ lớn nhất thế giới Báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), vàng chính thức vượt qua trái phiếu chính phủ Mỹ để chiếm tới 27% tổng tài sản dự trữ toàn cầu.

Mùa nóng nên nấu 8 món canh thanh mát này để khỏe gan, giải nhiệt Các món canh thanh mát này không chỉ ngon, dễ ăn khi trời nóng mà còn giúp làm mát, hỗ trợ duy trì chức năng gan.

Bảng xếp hạng U19 Đông Nam Á 2026 mới nhất: U19 Việt Nam bằng điểm Indonesia Cập nhật bảng xếp hạng giải U19 Đông Nam Á 2026 mới nhất (vòng bảng), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của U19 Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước có 20 đơn vị, đổi tên 2 vụ từ 1/7 Theo Nghị định mới được Chính phủ ban hành, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ 20 đơn vị, đồng thời đổi tên 2 vụ.

Quy mô 10 dự án hơn 381.000 tỷ đồng TP.HCM chuẩn bị khởi công trước tháng 7 Đây là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, dự án môi trường, văn hóa và nhà ở xã hội quy mô lớn, được xem là động lực thúc đẩy phát triển TP.HCM giai đoạn mới.

Cơ hội học ngành An ninh mạng với học bổng miễn 100% học phí Trường Đại học CMC dành quỹ học bổng “CMC – Vì bạn xứng đáng” trị giá 96 tỷ đồng cho thí sinh năm 2026, mở ra cơ hội học ngành An ninh mạng miễn 100% học phí.

Cuộc sống của mỹ nhân đầu tiên từng 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam Dù không còn hoạt động nghệ thuật song cuộc sống của mỹ nhân đầu tiên của Việt Nam đăng quang hai cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia vẫn được khán giả quan tâm.

Thuốc ung thư mới thử nghiệm của Trung Quốc kéo dài sự sống gần 28 tháng bằng cách nào? Thuốc miễn dịch thế hệ mới Ivonescimab của Trung Quốc gây chấn động khi giúp kéo dài sự sống gần 28 tháng cho bệnh nhân ung thư phổi.

Lịch thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2026 mới nhất: U19 Việt Nam thi đấu ngày nào? Chi tiết lịch thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2026: U19 Việt Nam đấu với U19 Indonesia, U19 Myanmar và U19 Timor Leste ở vòng bảng.

Câu lạc bộ Thanh Hóa được cấp phép dự V.League 2026-2027 Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cấp phép cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tham dự V.League mùa giải 2026-2027 sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam Báo Điện tử VTC News xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Giành giật sự sống cho du khách Nga bị thấu tim, mang nhóm máu siêu hiếm Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vừa cứu sống nam bệnh nhân người Nga bị vết thương thấu tim trong tình trạng nguy kịch và mang nhóm máu cực hiếm O Rh-.

Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam 5-0 U19 Myanmar: Chiến thắng áp đảo Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam đấu với U19 Myanmar diễn ra lúc 16h ngày 4/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số U19 Việt Nam đấu với U19 Myanmar.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ chiều nay, E10 cũng hạ hơn 1.300 đồng/lít Từ 15h chiều nay 4/6, giá các loại xăng dầu giảm đồng loạt theo sự điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

XSMT 4/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 4/6/2026 (VTC News) - XSMT 4/6, cập nhật kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 4/6/2026, KQXSMT thứ 5, trực tiếp xổ số miền Trung 4/6, tra cứu kết quả XSMT hôm nay.

Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 4/6/2026 - XSBTH 4/6 XSBTH 4/6, trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 4/6/2026, xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 4/6/2026, xổ số Bình Thuận 4/6.