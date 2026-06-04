FIFA dùng luật độc quyền, sân vận động World Cup 2026 phải đổi tên hàng loạt

(VTC News) -

Khi World Cup 2026 khởi tranh vào tuần tới, người hâm mộ sẽ thấy một điều khá lạ khi nhiều sân vận động quen thuộc tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ xuất hiện với những cái tên hoàn toàn khác so với thường ngày. Nguyên nhân nằm ở quy định tài trợ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Trong thời gian diễn ra World Cup, các đối tác tài trợ chính thức của FIFA được hưởng quyền quảng bá độc quyền. Vì vậy, những thương hiệu không nằm trong danh sách nhà tài trợ của FIFA sẽ không được xuất hiện tại các địa điểm thi đấu. Phần lớn trong số 16 sân vận động đăng cai phải tạm thời bỏ tên thương mại quen thuộc để sử dụng những tên gọi mang tính địa lý.

Các công nhân che phủ tên sân vận động AT&T ở Arlington, Texas. (Nguồn: AP)

Tại sân vận động AT&T ở Arlington (bang Texas), sân nhà của CLB Dallas Cowboys tại giải bóng bầu dục NFL, các công nhân đã tất bật che phủ toàn bộ logo và tên thương hiệu AT&T ở mặt tiền sân vận động. Công việc này được triển khai từ đầu tháng 4 nhằm chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác. Tại Seattle, các tấm bạt lớn màu đen đã được lắp đặt để che tên "Lumen" trên sân Lumen Field. Trong suốt thời gian World Cup diễn ra, địa điểm này sẽ được gọi đơn giản là "Sân vận động Seattle".

Tại Mexico, ngay cả sân Banorte - một trong những sân bóng lớn nhất khu vực Mỹ Latinh - cũng tạm thời đổi tên thành "Sân vận động Thành phố Mexico".

Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ. Sân BC Place tại Vancouver (Canada) không phải đổi tên hoàn toàn bởi sân thuộc sở hữu của chính phủ chứ không phải nhà tài trợ thương mại. Trong thời gian diễn ra World Cup, sân vẫn được gọi là "BC Place Vancouver".

Một số sân vận động khác cũng được FIFA đặt tên mới. Sân MetLife ở East Rutherford sẽ mang tên "Sân vận động New York New Jersey", trong khi sân Levi's tại Santa Clara, California được đổi thành "Sân vận động Khu vực Vịnh San Francisco".

Riêng tại Atlanta, FIFA cho phép giữ nguyên logo Mercedes-Benz khổng lồ trên mái sân vận động của đội Atlanta Falcons. Theo FIFA, việc tháo dỡ kết cấu này có thể làm ảnh hưởng đến hệ thống mái che đóng mở của sân.

Dù vậy, các logo Mercedes-Benz lớn ở mặt ngoài công trình đã được che kín từ tháng 4. Trong suốt kỳ World Cup 2026, địa điểm này sẽ được gọi là "Sân vận động Atlanta".