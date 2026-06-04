'Nước kẹo' dùng để ủ giá đỗ nguy hiểm thế nào?

(VTC News) -

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 3 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine (thường gọi là "nước kẹo") để sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ bán ra thị trường. Đây là loại hóa chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất giá đỗ.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, 6-Benzylaminopurine là chất điều hòa sinh trưởng thực vật, thường được sử dụng trong nông nghiệp nhằm kích thích cây đâm chồi, phát triển nhanh. Tuy nhiên, việc đưa chất này vào sản xuất giá đỗ để phục vụ tiêu dùng là hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Giá đỗ là thực phẩm được người Việt sử dụng phổ biến, thậm chí ăn sống trong nhiều món ăn. Khi đó, hóa chất tồn dư có thể đi trực tiếp vào cơ thể. Mặc dù không gây ngộ độc cấp tính ngay lập tức, 6-Benzylaminopurine được ví như "quả bom nổ chậm" do có khả năng tích tụ lâu dài, gây rối loạn hoạt động của tế bào và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo ông Thịnh, việc tiếp xúc kéo dài với chất này có thể gây hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, đồng thời làm tăng nguy cơ tổn thương gan, suy giảm sức khỏe và phát sinh nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Đặc biệt, phụ nữ mang thai là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng hơn cả, bởi hóa chất có thể tác động đến sự phát triển của thai nhi, làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh, sinh non hoặc các bất thường trong quá trình phát triển.

Cách phân biệt giá đỗ đã ngâm hóa chất

Để nhận biết giá đỗ có sử dụng chất kích thích tăng trưởng, người tiêu dùng có thể quan sát hình thức bên ngoài. Giá đỗ ngâm hóa chất thường có thân trắng bóng, cọng to, dài, ít hoặc gần như không có rễ. Trong khi đó, giá đỗ sản xuất tự nhiên thường có nhiều rễ, thân không đều, hơi cong và chiều dài chỉ khoảng 2-3 cm.

Người dân nên quan sát giá đỗ để lựa mua được giá đỗ không hóa chất.

Việc nhận biết giá đỗ nhiễm hóa chất có thể bước đầu thông qua giá thành sản phẩm. Thông thường, giá đỗ tẩm hóa chất thường có giá rẻ hơn so với sản phẩm được trồng tự nhiên, do quá trình sản xuất nhanh và ít tốn kém hơn. Điều này đòi hỏi người tiêu dùng cần cẩn trọng khi lựa chọn để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên mua giá đỗ từ các cơ sở uy tín, hạn chế lựa chọn sản phẩm có vẻ ngoài quá đẹp mắt hoặc giá bán bất thường. Trước khi sử dụng, cần rửa kỹ, ngâm nước muối loãng và nên chần qua nước sôi thay vì ăn sống để giảm nguy cơ từ vi sinh vật và các hóa chất tồn dư.