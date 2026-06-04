(VTC News) -

Sau khi đánh bại U19 Timor Leste 3-0, U19 Việt Nam thắng U19 Myanmar 5-0 ở lượt trận thứ hai bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Các học trò của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi thể hiện sức mạnh vượt trội trước đối thủ và có 5 bàn thắng từ các pha lập công của 5 cầu thủ.

U19 Việt Nam dẫn trước U19 Myanmar 2-0 sau hiệp 1. (Ảnh: VFF)

U19 Việt Nam áp đảo trong toàn bộ hiệp đấu đầu tiên. Quốc Khánh và đồng đội kiểm soát bóng tốt, tấn công tự tin và thường xuyên tạo ra sức ép từ hai biên cũng như các tình huống cố định. Hàng phòng ngự U19 Myanmar đối mặt với sức ép liên tục.

Trong khi đó, U19 Myanmar không tạo ra cơ hội rõ ràng. Pha sút phạt không trúng khung thành là tình huống tấn công đáng chú ý duy nhất của đội bóng này.

Bàn mở tỷ số đến ở phút 29. Từ tình huống phạt góc, Tấn Dũng đánh đầu cận thành đưa U19 Việt Nam vượt lên. Trong thời gian bù giờ, Công Hậu đá bồi cận thành sau cú sút của Duy Khang, nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Việt Nam.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì thế áp đảo và ghi thêm 3 bàn thắng. Đội bóng của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi không cần đẩy tốc độ lên cao nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn trận đấu và tận dụng tốt các khoảng trống khi đối thủ buộc phải dâng cao đội hình.

Phút 50, Văn Bách dứt điểm chạm chân hậu vệ U19 Myanmar đổi hướng, khiến thủ môn đối phương không thể cản phá. Không lâu sau đó, thủ môn U19 Myanmar phạm lỗi với Công Hậu trong vòng cấm và Duy Khang thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 4-0.

U19 Việt Nam không gặp khó khăn trước những pha tấn công rời rạc, chủ yếu dựa vào nỗ lực đi bóng cá nhân của đối thủ. U19 Myanmar chỉ có 2 cơ hội ở cuối trận nhưng thủ môn Xuân Tín và các hậu vệ vẫn chơi tốt.

Các học trò của huấn luyện viên Ikeuchi có thêm bàn thắng dù trời đổ mưa to cản trở các pha phối hợp. Phút 85, Thiên Phú đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc của Duy Khang, ấn định chiến thắng 5-0.

U19 Việt Nam 5 0 U19 Myanmar Tấn Dũng 29' Công Hậu 45+2' Văn Bách 50' Duy Khang 63' Thiên Phú 85'

Đội hình U19 Việt Nam vs U19 Myanmar

U19 Việt Nam: Hoa Xuân Tín (23), Nguyễn Quốc Khánh (3), Hoàng Minh Hợi (2), Lê Huy Việt Anh (4), Lê Tấn Dũng (5), Trần Gia Hưng (6), Hoàng Trọng Duy Khang (7), Hoàng Công Hậu (9), Nguyễn Văn Bách (11), Nguyễn Văn Khánh (14), Nguyễn Trọng Đức Vũ (20).

U19 Myanmar: Sai Khant Min Nyo (1), Thet Paing Soe (4), Swan Zar Ni (2), Sai Khan Nyi (5), Sai Bo Bo Kyaw (7), Nyan Soe San (8), Thaw Zin Ko (10), Khun Mg Lone (12), Sai Zom Shang (14), Myo Khant Kyaw (16), Thura Min Thant (19).