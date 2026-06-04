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Xuất bản ngày 04/06/2026 05:40 PM
Xuất bản ngày 04/06/2026 05:40 PM

Vàng 24K có phải vàng 9999?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Vàng 24K và vàng 9999 là hai khái niệm quen thuộc trên thị trường vàng, tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu vàng 24K có phải vàng 9999 hay không?

Vàng 24k là gì?

Vàng 24K là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay, với hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%. Chữ "K" là viết tắt của Karat – đơn vị dùng để đo độ tinh khiết của vàng, trong đó 24K tương ứng với mức tinh khiết tối đa.

Do tỷ lệ vàng nguyên chất cao, vàng 24K có màu vàng đậm đặc trưng, giá trị lớn và thường được lựa chọn để tích trữ, đầu tư hoặc làm tài sản bảo toàn giá trị trong dài hạn.

Tuy nhiên, do đặc tính mềm và dễ biến dạng nên vàng 24K không phải là lựa chọn tối ưu cho các loại trang sức có thiết kế cầu kỳ. Thay vào đó, các sản phẩm trang sức thường được chế tác từ vàng 18K hoặc 14K để tăng độ cứng và độ bền.

Vàng 24K có phải vàng 9999?

Trên thực tế, vàng 24K là vàng 9999, bởi cả hai đều có hàm lượng vàng nguyên chất rất cao, lên tới khoảng 99,99%. Trong đó, vàng 24K là cách gọi dựa trên đơn vị Karat (K); còn vàng 9999 là cách gọi dựa trên hàm lượng vàng nguyên chất (99,99%).

Vàng 24K là cách gọi khác của vàng 9999. (Ảnh: Vneconomy)

Vàng 24K là cách gọi khác của vàng 9999. (Ảnh: Vneconomy)

Giá vàng 24K hôm nay

Dưới đây là bảng giá vàng 24K (9999) tại một số thương hiệu lớn được cập nhật lúc 17h ngày 4/6/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

153.000.000

156.000.000

đồng/lượng

Vàng SJC 5 chỉ

153.000.000

156.020.000

đồng/lượng

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

153.000.000

156.030.000

đồng/lượng

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

152.800.000

155.800.000

đồng/lượng

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

152.800.000

155.900.000

đồng/lượng

Nữ trang 99,99%

150.800.000

154.300.000

đồng/lượng



Doji

Vàng SJC

153.000.000

156.000.000

đồng/lượng

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vương

153.000.000

156.000.000

đồng/lượng

Nữ trang 9999

149.000.000

153.000.000

đồng/lượng

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

153.000.000

156.000.000

đồng/lượng

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

153.000.000

156.000.000

đồng/lượng

Vàng Kim Bảo 999.9

153.000.000

156.000.000

đồng/lượng

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

153.000.000

156.000.000

đồng/lượng

Vàng nữ trang 999.9

150.500.000

154.500.000

đồng/lượng

Phú Quý

Vàng miếng SJC

153.000.000

156.000.000

đồng/lượng

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

153.000.000

156.000.000

đồng/lượng

Lưu ý: Giá vàng tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng nên cập nhật giá ngay trước thời điểm giao dịch.

(tổng hợp)
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