Vàng 24k là gì?
Vàng 24K là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay, với hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%. Chữ "K" là viết tắt của Karat – đơn vị dùng để đo độ tinh khiết của vàng, trong đó 24K tương ứng với mức tinh khiết tối đa.
Do tỷ lệ vàng nguyên chất cao, vàng 24K có màu vàng đậm đặc trưng, giá trị lớn và thường được lựa chọn để tích trữ, đầu tư hoặc làm tài sản bảo toàn giá trị trong dài hạn.
Tuy nhiên, do đặc tính mềm và dễ biến dạng nên vàng 24K không phải là lựa chọn tối ưu cho các loại trang sức có thiết kế cầu kỳ. Thay vào đó, các sản phẩm trang sức thường được chế tác từ vàng 18K hoặc 14K để tăng độ cứng và độ bền.
Vàng 24K có phải vàng 9999?
Trên thực tế, vàng 24K là vàng 9999, bởi cả hai đều có hàm lượng vàng nguyên chất rất cao, lên tới khoảng 99,99%. Trong đó, vàng 24K là cách gọi dựa trên đơn vị Karat (K); còn vàng 9999 là cách gọi dựa trên hàm lượng vàng nguyên chất (99,99%).
Giá vàng 24K hôm nay
Dưới đây là bảng giá vàng 24K (9999) tại một số thương hiệu lớn được cập nhật lúc 17h ngày 4/6/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
153.000.000
156.000.000
đồng/lượng
Vàng SJC 5 chỉ
153.000.000
156.020.000
đồng/lượng
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
153.000.000
156.030.000
đồng/lượng
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
152.800.000
155.800.000
đồng/lượng
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
152.800.000
155.900.000
đồng/lượng
Nữ trang 99,99%
150.800.000
154.300.000
đồng/lượng
Doji
Vàng SJC
153.000.000
156.000.000
đồng/lượng
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vương
153.000.000
156.000.000
đồng/lượng
Nữ trang 9999
149.000.000
153.000.000
đồng/lượng
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
153.000.000
156.000.000
đồng/lượng
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
153.000.000
156.000.000
đồng/lượng
Vàng Kim Bảo 999.9
153.000.000
156.000.000
đồng/lượng
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
153.000.000
156.000.000
đồng/lượng
Vàng nữ trang 999.9
150.500.000
154.500.000
đồng/lượng
Phú Quý
Vàng miếng SJC
153.000.000
156.000.000
đồng/lượng
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
153.000.000
156.000.000
đồng/lượng
Lưu ý: Giá vàng tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng nên cập nhật giá ngay trước thời điểm giao dịch.
Bình luận