Kết quả Newcastle vs Man Utd: Thẻ đỏ 'ăn vạ', thua cay đắng phút 90

Video: Newcastle 2-1 Man Utd

Newcastle 2-1 Man Utd Gordon 45+6' 45+9' Casemiro Osula 90'

Sáng 5/3 trên sân vận động Sports Direct (Newcastle, Anh), Newcastle United đánh bại Manchester United với tỷ số 2-1. Dù phải chơi thiếu người trong cả hiệp 2, đội chủ nhà vẫn giành được 3 điểm nhờ bàn thắng quyết định ở phút 90 của Will Osula. Đây là trận thua đầu tiên của Man Utd tại giải Ngoại Hạng Anh kể từ khi Michael Carrick làm huấn luyện viên tạm quyền.

Man Utd (áo đỏ) thua Newcastle. (Ảnh: Reuters)

Sự thận trọng và quyết liệt của 2 đội khiến hiệp đấu đầu tiên không có nhiều pha bóng hấp dẫn. Bước ngoặt chỉ xuất hiện trong thời gian bù giờ khi Jacob Ramsey của Newcastle bị truất quyền thi đấu vì thẻ vàng thứ hai sau pha "ăn vạ" đòi phạt đền.

Dù vậy, ngay khi phải chơi thiếu người, đội chủ nhà lại ghi bàn. Anthony Gordon thực hiện thành công cú đá 11 mét. BRuno Fernandes là người phạm lỗi trước đó và cũng chính tiền vệ người Bồ Đào Nha lập công chuộc tội. Anh kiến tạo để Casemiro ghi bàn gỡ hòa ngay trước khi kết thúc hiệp một.

Sau giờ nghỉ, Man Utd áp đảo nhờ lợi thế về quân số. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách lên tới 65%. Tuy nhiên, trong thế tấn công chủ động, "Quỷ đỏ" lại bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ với nhiều cầu thủ cao lớn của Newcastle.

Không ghi được bàn thắng, Man Utd trả giá ở phút 90. Will Osula thực hiện pha độc diễn trước khi sút tung lưới đội khách. Newcastle thắng 2-1. Tuy nhiên, do Aston Villa (cùng 51 điểm) cũng thua ở vòng đấu này, Man Utd chưa mất vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Đội hình Newcastle vs Man Utd

Newcastle: Aaron Ramsdale (32), Lewis Hall (3), Dan Burn (33), Malick Thiaw (12), Kieran Trippier (2), Joelinton (7), Tonali (8), Jacob Ramsey (41), Harvey Barnes (11), Anthony Gordon (10), Anthony Elanga (20).

Man Utd: Senne Lammens (31), Luke Shaw (23), Harry Maguire (5), Leny Yoro (15), Noussair Mazraoui (3), Kobbie Mainoo (37), Casemiro (18), Matheus Cunha (10), Bruno Fernandes (8), Bryan Mbeumo (19), Benjamin Sesko (30).

