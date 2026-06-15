Giá xăng dầu hôm nay 15/6: Giảm mạnh phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh phiên đầu tuần, đẩy giá dầu Brent đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, trong bối cảnh các nhà giao dịch ngày càng tin tưởng rằng Mỹ và Iran sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy kế hoạch tấn công Iran vì các cuộc đàm phán đã đạt được những bước tiến quan trọng với giới lãnh đạo Iran và các nước trong khu vực.

Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể những nội dung mà các bên được cho là đã nhất trí. Trước đó, Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố sắp đạt được một thỏa thuận với Iran.

Một nguồn tin phương Tây nói với Reuters vào thứ Sáu rằng, bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại vùng Vịnh có thể được ký sớm nhất vào Chủ nhật, trong đó Geneva là địa điểm có nhiều khả năng được lựa chọn nhất.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết vào thứ Sáu rằng, bản ghi nhớ này vẫn chưa được ký kết và các nội dung trong đó có thể thay đổi.

Giá dầu hôm nay giảm mạnh phiên đầu tuần. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Theo truyền thông nhà nước Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh rằng, bất kỳ bản ghi nhớ (MoU) tiềm năng nào giữa Iran và Mỹ "sẽ chỉ đóng vai trò như một khuôn khổ để tiếp tục các cuộc đàm phán" và không nên được coi là "một thỏa thuận cuối cùng".

“Các thông tin mới một lần nữa chi phối thị trường, khi niềm tin ngày càng tăng rằng Mỹ và Iran cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại”, ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Oil Associates, nhận định.

Tuy nhiên, ông Tamas Varga cũng lưu ý rằng, tồn kho dầu toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp và có thể tiếp tục giảm thêm. Ngay cả khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, thị trường vẫn cần thời gian để khôi phục hoàn toàn dòng chảy dầu mỏ không bị gián đoạn.

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 11/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 452 đồng/lít, không cao hơn 21.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 989 đồng/lít, không cao hơn 25.877 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.037 đồng/kg, không cao hơn 18.608 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex niêm yết như sau: Xăng E10 RON95-III: 22.060 đồng/lít (vùng I), 22.500 đồng/lít (vùng 2). Giá xăng E10 RON95-V tương ứng là: 22.960 đồng/lít và 23.410 đồng/lít.

Mức giá này đã giảm khoảng gần 300 đồng/lít so với giá bán tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 4/6.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 100 đồng/lít; dầu diesel 200 đồng/lít; dầu mazut 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.