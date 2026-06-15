Nhật Bản gỡ hòa phút 89, Van Dijk nói 'thật cay đắng'

(VTC News) -

Đội tuyển Hà Lan hòa 2-2 với Nhật Bản ở trận ra quân tại bảng F ở World Cup 2026 sáng 15/6. “Cơn lốc màu da cam” có 2 lần vươn lên dẫn trước trong trận đấu nhờ các bàn thắng của Virgil van Dijk (phút 51) và Crysencio Summerville (phút 64). Tuy nhiên đội tuyển Nhật Bản buộc Hà Lan phải chia điểm khi Keito Nakamura và Daichi Kamada lập công gỡ hòa 2 lần. Đặc biệt, bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 từ cú chạm đầu của Kamada diễn ra ở phút 89.

Daichi Kamada ghi bàn san bằng tỉ số 2-2 ở phút 89 - Ảnh: Reuters

Sau trận đấu, Van Dijk chia sẻ đầy thất vọng với truyền thông Hà Lan: “Bạn biết họ vẫn có thể gây nguy hiểm từ các tình huống cố định và những pha phản công. Thật không may là bóng vẫn đi vào lưới và chúng tôi lại thủng lưới rất muộn. Tôi không có cảm giác dễ chịu chút nào về điều này”. Cầu thủ người Hà Lan nói tiếp: “Thật cay đắng khi bàn thua đó đến từ một tình huống cố định. Trước đó, chúng tôi đã kiểm soát khá tốt”.

Van Dijk cũng tỏ ra bực bội với bàn gỡ hòa 1-1 của đội tuyển Nhật Bản chỉ ít phút sau khi chính anh mở tỷ số. "Tôi cảm thấy đó là bàn thua có thể tránh được. Cậu ấy (Nakamura) thuận chân phải, vì vậy chúng tôi phải ép cậu ấy ra biên. Chúng tôi không nên để họ gỡ hòa nhanh như vậy và chỉ có thể tự trách mình về điều đó”, Van Dijk nói tiếp.

Đội trưởng của đội tuyển Hà Lan thừa nhận anh và các đồng đội đã gặp nhiều khó khăn trước Nhật Bản: "Họ duy trì đội hình rất chặt chẽ và kỷ luật, khiến việc xuyên phá hàng thủ của họ trở nên khó khăn. Khi đó, bạn phải luân chuyển bóng sang hai biên và thực hiện các đường chuyền vượt tuyến. Điều này không hề dễ dàng. Nhưng về cơ bản, đội tuyển Nhật Bản cũng chấp nhận đá một kèm một ở phía dưới, nghĩa là vẫn có khoảng trống để chúng tôi khai thác. Giờ là lúc toàn đội phải tiếp tục hướng về phía trước”.

Sau trận hòa trước Nhật Bản, đội tuyển Hà Lan sẽ lần lượt gặp Thụy Điển (21/6, 0h00 giờ Việt Nam) và Tunisia (26/6, 6h00).