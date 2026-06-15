Bức ảnh di chuyển khối đá 165kg gây bão mạng: Đẩy hay kéo mới là thông minh?

(VTC News) -

Khối đá nặng 165kg và hai người đàn ông với hai cách di dời hoàn toàn trái ngược. Bạn nghĩ dùng sức đẩy trực tiếp như người A hay dùng dây kéo như người B sẽ thông minh và hiệu quả hơn? Đừng vội trả lời nếu chưa phân tích kỹ.

Một bức ảnh đố vui tưởng chừng đơn giản đang gây bão mạng xã hội khi đưa ra câu hỏi ai là người thông minh hơn giữa hai phương pháp di chuyển một khối đá nặng 165kg. Trong khi người A chọn phương pháp đẩy trực tiếp vào khối đá thì người B lại chọn giải pháp dùng dây kéo buộc vào góc trên rồi vác lên vai để kéo đi.

Theo bạn, ai mới là người thông minh hơn?

Nhìn qua, phần lớn mọi người sẽ vội vàng chọn người B vì cho rằng việc dùng thêm công cụ hỗ trợ luôn là lựa chọn của sự thông minh. Tuy nhiên, để biết câu trả lời này có thực sự chính xác hay không, chúng ta cần phải mổ xẻ hành động của từng người dưới góc độ vật lý học thuần túy.

Khi người A đẩy trực tiếp, anh ta có xu hướng ngả người về phía trước và dồn trọng lượng cơ thể phối hợp cùng lực chân để tạo ra một lực hướng xuống dưới và ra trước. Lực đẩy có thành phần hướng xuống này vô tình làm tăng áp lực của khối đá lên mặt đường, khiến lực ma sát trượt ghìm khối đá lại tăng theo đáng kể.

Trái lại, người B vác dây thừng lên vai tạo thành một góc chếch lên trên so với điểm buộc ở khối đá. Khi bước về phía trước, lực kéo của sợi dây sẽ chia làm hai thành phần gồm một thành phần kéo khối đá tiến lên và một thành phần nhấc khối đá chếch lên trên, tác động trực tiếp đến áp lực của khối đá xuống mặt đường và lực ma sát trượt.

Dựa vào những phân tích cơ học cơ bản trên, theo bạn phương pháp của ai sẽ giúp tối ưu hóa lực và di chuyển khối đá 165kg đi một cách dễ dàng, ít tốn sức nhất?

Liệu người đẩy trực tiếp hay người dùng dây kéo mới thực sự là người thông minh? Hãy thử đưa ra dự đoán của mình trước khi xem câu trả lời ngay phía dưới nhé.