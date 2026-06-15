Iran nêu điều kiện tham gia cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày với Washington

(VTC News) -

Tin tức thế giới đáng chú ý ngày 14/6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận toàn bộ cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày giữa Tehran và Washington sau khi ký kết bản ghi nhớ sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ đáp ứng ba cam kết, đặc biệt là việc giải phóng hàng tỷ USD tiền bị đóng băng của Iran.

Theo thông tin từ kênh truyền thông chính thức của Iran, những cam kết đó bao gồm “dỡ bỏ và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân”, “chấm dứt tình trạng xung đột và hoạt động quân sự”, “giải phóng những khoản tiền bị đóng băng của Iran".

Mỹ và Iran đạt bước tiến lớn trong cuộc xung đột kéo dài hơn 100 ngày. (Ảnh: AP)

“Việc tham gia vào cuộc đàm phán 60 ngày phụ thuộc vào việc Mỹ thực hiện cam kết của mình”, ông Gharibabadi nhấn mạnh.

Đồng thời, ông nói thêm một khi Iran xác minh được các bước đó, đặc biệt là cam kết tài chính thì cuộc đàm phán của nhóm làm việc kỹ thuật sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Một số thỏa thuận chính thức cũng đã được thảo luận "tối qua", nhưng những cuộc đàm phán tiếp theo tại Thụy Sĩ sau khi ký kết chính thức Bản ghi nhớ Islamabad sẽ tập trung vào cấu trúc của cuộc đàm phán, việc thành lập nhóm làm việc và thỏa thuận cần thiết khác.

Thông tin này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ - Iran ký kết thỏa thuận hòa bình trong bài viết đăng tải trên nền tảng Truth Social với nội dung: "Thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran đã hoàn tất. Xin chúc mừng tất cả! Tôi chính thức cho phép mở cửa eo biển Hormuz mà không thu phí, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ".

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng gọi thỏa thuận đạt được với Iran là “khoảnh khắc trọng đại đối với Mỹ”, dù ông nói rằng vẫn còn nhiều việc phải làm.

“Tôi không nói mọi người sẽ cùng nhau hát bài Kumbaya vào ngày mai. Sẽ cần một chút thời gian để học cách sống hòa bình, nhưng tôi nghĩ tối nay chúng ta đã tiến một bước rất lớn", ông Vance nói trên Fox News.

Theo ông Vance, thỏa thuận được xây dựng dựa trên ba yếu tố cốt lõi. Thứ nhất, “việc mở cửa ngay lập tức eo biển Hormuz và tất nhiên, việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân mà chúng ta áp đặt lên Iran". Thứ hai, sự đảm bảo Iran sẽ không bao giờ theo đuổi, sở hữu hoặc mua vũ khí hạt nhân. Thứ ba, chính là sự tuân thủ.

“Điều này chỉ xảy ra, nói rõ hơn, nếu Iran thực hiện lời hứa của họ”, ông Vance nhấn mạnh.