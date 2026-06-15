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Bờ Biển Ngà 0 0 Ecuador

Trận Bờ Biển Ngà đấu với Ecuador bắt đầu lúc 6h ngày 15/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu tại đây.

Cập nhật trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Ecuador

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Lực lượng, phong độ Ecuador

Ecuador nằm ở bảng E World Cup 2026 cùng Đức, Curacao và Bờ Biển Ngà. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng Nam Mỹ thắng 4 và hòa 6, chưa thua trận nào. Nhìn vào danh sách đối thủ của Ecuador, có thể thấy thành tích này không tồi.

Các kết quả gần đây của Ecuador gồm những trận thắng Argentina, New Zealand, Saudi Arabia và Guatemala. Đội bóng này cũng hòa Mỹ, Mexico, Canada, Morocco và Hà Lan trong giai đoạn chuẩn bị trước World Cup.

Thông tin đội tuyển Ecuador dự World Cup.

Ecuador ghi không nhiều bàn trong chuỗi 10 trận gần nhất, nhưng chỉ nhận 5 bàn thua và có 5 trận giữ sạch lưới. Trận giao hữu gần nhất của họ trước World Cup là chiến thắng 3-0 trước Guatemala.

Về lực lượng, Enner Valencia bỏ ngỏ khả năng đá chính. Ngoài tiền đạo kỳ cựu này, Ecuador còn có Moises Caicedo, Piero Hincapie, Willian Pacho và Kendry Paez trong nhóm cầu thủ đáng chú ý.

Lực lượng, phong độ Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà trở lại World Cup sau 12 năm vắng mặt. Trong 10 trận gần nhất trước giải đấu, Bờ Biển Ngà thắng 8, hòa 1 và thua 1. Trận thua duy nhất trong giai đoạn này là thất bại 2-3 trước Ai Cập tại giải vô địch châu Phi.

Trước World Cup 2026, Bờ Biển Ngà có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp. Đội bóng này lần lượt thắng Hàn Quốc 4-0, Scotland 1-0, Pháp 2-1 và Philadelphia Union II 2-0.

Thông tin Bờ Biển Ngà tại World Cup.

Bờ Biển Ngà ghi 22 bàn trong 10 trận gần nhất. Các cầu thủ tấn công có tên trong nhóm nhân sự gồm Amad Diallo, Yan Diomande, Simon Adingra, Nicolas Pepe, Evann Guessand, Elye Wahi và Ange-Yoan Bonny.

Về lực lượng, Evan Ndicka gặp vấn đề ở đùi và nhiều khả năng không kịp ra sân. Sebastien Haller không có tên trong danh sách dự World Cup 2026.

Thông tin trận Bờ Biển Ngà đấu với Ecuador (6h ngày 15/6)

Trận Bờ Biển Ngà đấu với Ecuador diễn ra lúc 6h ngày 15/6 trên sân Lincoln Financial, Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ, thuộc bảng E World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6.

Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Francois Letexier, người Pháp. Theo Opta, Bờ Biển Ngà có 38,6% cơ hội thắng. Cơ hội thắng của Ecuador là 34,4%.